domingo 1  de  noviembre 2026
INSEGURIDAD

Ecuador inicia el cuarto toque de queda en otro intento de frenar la creciente criminalidad

El gobierno dijo que la medida en cinco provincias busca proteger a civiles de las operaciones especiales que detuvieron a 218 personas en busca de bandas

Previo al toque de queda en Ecuador, militares realizaron controles de armas y drogas en Quito el 10 de febrero de 2026, como parte de la lucha contra el crimen paradesmantelar bandas de narcotraficantes con apoyo de EEUU.

Previo al toque de queda en Ecuador, militares realizaron controles de armas y drogas en Quito el 10 de febrero de 2026, como parte de la lucha contra el crimen paradesmantelar bandas de narcotraficantes con apoyo de EEUU.

Foto por RODRIGO BUENDIA / AFP
Por Valeria Montero

QUITO.-El gobierno de Ecuador inició este domingo en la madrugada su cuarto toque de queda nocturno que busca reducir los altos índices de criminalidad que se traducen en más de 20 homicidios en promedio cada día entre enero y septiembre pasado, y reforzar la seguridad.

La medida se aplicó en cinco de las 24 provincias del país, e incluye ciudades como Guayaquil, que es la más poblada del país.

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Unas 218 personas fueron detenidas por agentes policiales y militares en el primer día del operativo, informó el Ministerio del Interior.

Del total, 155 fueron aprehendidas por incumplir con el toque de queda y otras 19 por presuntos delitos como tenencia y porte de armas, robo, intimidación y daños materiales. Otras 44 personas fueron detenidas por las Fuerzas Armadas, según datos del Ministerio de Defensa.

Según el presidente Daniel Novoa, durante la vigencia del toque de queda solo está permitido que circulen equipos de emergencia para proteger a la población civil de las "operaciones especiales" de la policía y del ejército, en inmuebles y atrapar a miembros de bandas criminales.

Esta cuarta medida de seguridad de este 2026 se decretó a cuatro semanas de las elecciones locales del próximo domingo 29 de noviembre.

Toque de queda contra bandas

Según se informó, la restricción de circulación nocturna se prolongará hasta el 10 de noviembre en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, todas ellas situadas en la zona costera de Ecuador.

En esas zonas se concentra la actividad criminal ligada al narcotráfico y también los mayores índices de homicidios, que son los más altos del continente.

De esta forma quedan suspendidos algunos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones, así como eventualmente la libertad de tránsito mediante los toques de queda, indicaron los reportes.

El nuevo toque de queda es el cuarto intento de Noboa en este 2026, tras los otros períodos de restricción de garantías decretados en marzo, mayo y septiembre, en medio de una severa crisis de seguridad.

Ecuador cerró el 2025 con un récord de 9,283 homicidios, con una tasa de más de 50 asesinatos por cada 100,000 habitantes y este 2026 ya suman más de 6,200 entre los meses de enero y septiembre pasado.

Ecuador tras la seguridad

La medida, a cuatro semanas de los comicios locales en los que el correísmo busca preservar el control de Quito y Guayaquil, persigue dar al traste con el crimen organizado y la delincuencia organizada, lo que ha sido una de las principales metas políticas y electorales de Noboa desde su llegada al poder en 2023.

En procura de reforzar esta estrategia de seguridad, Noboa estrechó sus relaciones con el gobierno de EEUU en el marco de la cooperación en materia de inteligencia y operaciones contra el narcotráfico.

En agosto pasado, la administración Trump consideró a Ecuador como uno de sus principales socios operativos en su estrategia regional contra los cárteles que usan aguas del Caribe y el Pacífico para traficar cocaína hacia EEUU y a Europa.

FUENTE: Con información de EFE; AlbertoNews, Infobae,

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