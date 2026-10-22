¿Quién es Luisa González, la excandidata correísta y rival de Daniel Noboa detenida en Ecuador?

Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador, habla durante una conferencia de prensa en Quito el 28 de enero de 2026

QUITO .- Luisa González , la excandidata del correísmo en las elecciones presidenciales de 2023 y 2025 en Ecuador , volvió este jueves a los titulares luego de ser detenida en el marco de las investigaciones que la Fiscalía sigue por el presunto manejo irregular de las finanzas de su primera campaña electoral, lo que incluye supuesto dinero en efectivo traído de Venezuela.

González fue arrestada en la madrugada en la localidad de Canuto, en la provincia costera de Manabí. Perdió la segunda vuelta de las dos últimas elecciones presidenciales frente al actual mandatario, Daniel Noboa, a quien señala de estar detrás de las distintas investigaciones abiertas por la Fiscalía contra el correísmo.

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La dirigente es una mujer de la absoluta confianza del expresidente y prófugo de la justicia por corrupción, Rafael Correa (2007-2017); fue asambleísta (2013-2021) y presidenta del partido Revolución Ciudadana (RC), entre noviembre de 2023 y enero de 2026. Es madre soltera y tiene dos hijos.

Si bien nació de forma circunstancial en Quito cuando sus padres visitaban la capital, en 1977, Luisa González creció en Canuto, una localidad rural de la provincia costera de Manabí, a cuya prefectura provincial trató este año, sin éxito, de inscribir su candidatura con otro partido. Revolución Ciudadana está suspendida a petición de la Fiscalía ecuatoriana.

Delincuencia organizada

Desde inicios de año comenzaron las investigaciones del Ministerio Público contra Luisa González y Revolución Ciudadana, bajo el caso llamado "Caja Chica", en el que se le imputa delincuencia organizada con fines de lavado de dinero, al presumirse que "ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023".

Pero la detención de González este jueves se dio en un nuevo caso, denominado 'Laberinto', que investiga "presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023".

Militante correísta

González se relacionó con el correísmo cuando Rafael Correa empezaba su vida política y alcanzaba rápidamente la Presidencia en 2007. Comenzó como coordinadora de Agenda Estratégica (2010) del presidente, un puesto que le permitió entender los entramados del poder.

La dirigente fue viceministra de Gestión Turística (2014), secretaria general del Despacho Presidencial (2015) y secretaria nacional de la Administración Pública (2017).

Posteriormente ejerció de vicecónsul en Madrid (2011) y cónsul en Alicante (España) en 2017, además de secretaria general de la Intendencia de Compañías de Quito.

Tras el mandato de Correa se lanzó a la vida política activa y en 2021 integró el Parlamento, donde sostuvo una fuerte oposición al Gobierno del conservador Guillermo Lasso (2021-2023), cuya salida anticipada condujo a las elecciones extraordinarias de 2023.

El nombre de González comenzó a sonar justo después de que Lasso invocara la llamada "muerte cruzada", un mecanismo constitucional que le permitió disolver el Parlamento y llamar a nuevas elecciones para completar el periodo que no culminó (2021-2025).

Entonces fue escogida para ser la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, en detrimento del exvicepresidente Jorge Glas, que acumula tres condenas por corrupción, pero que en ese momento estaba en libertad, antes de ser capturado en 2024 en un asalto ordenado por Daniel Noboa a la Embajada de México en Quito, cuando acaba de recibir asilo político.

González ejerció una dura oposición a Noboa con algunas victorias en los referéndums impulsados por Noboa, donde frenaron la intención del mandatario de frenar una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución de 2008, establecida a iniciativa de Correa. Pero Noboa se volvió a imponer en los comicios de 2025 para un mandato completo de cuatro años, en unas elecciones donde tanto Correa como González denunciaron sin pruebas un fraude en su contra, debido a la ventaja obtenida por el gobernante, más amplia de lo que se anticipaba en los sondeos.

FUENTE: Con información de EFE