jueves 22  de  octubre 2026
INVESTIGACIÓN

Detienen en Ecuador a excandidata presidencial de Rafael Correa investigada en caso de lavado de dinero

Luisa González fue aprehendida en un operativo liderado por la fiscalía ecuatoriana que investiga financiamiento político con dinero proveniente de Venezuela

La correísta Luisa González y el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se midieron en elecciones.

La correísta Luisa González y el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se midieron en elecciones.

AFP
Por Valeria Montero

QUITO.- Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador por el correísmo en las dos últimas elecciones de 2023 y 2025, fue detenida este jueves en la madrugada por la Policía Nacional en el marco de una investigación de la Fiscalía por financiamiento de campañas con lavado de dinero de Venezuela.

La aprehensión, a escasas cinco semanas de la celebración de elecciones locales, se practicó en Canuto, la localidad rural de la provincia de Manabí, según confirmó la división zonal de la Policía en esa jurisdicción, pero no dio mayores detalles sobre el operativo realizado por agentes enviados directamente desde la capital, Quito, según agencias.

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González está investigada por la supuesta financiación irregular de sus campañas electorales, motivo por el que fue inhabilitada para ser candidata en los próximos comicios locales previstos para el 29 de noviembre.

También el partido del expresidente Rafael Correa, Revolución Ciudadana, fue suspendido e impedido de participar en estos comicios.

Lavado con dinero de Venezuela

A inicios de este 2026, González fue imputada por el delito de delincuencia organizada para lavado de dinero, dentro del denominado caso 'Caja Chica', en el que la Fiscalía atribuye a González haber financiado la campaña de las elecciones presidenciales extraordinarias de 2023 con dinero en efectivo traído desde Venezuela.

La Fiscalía informó que durante el operativo de esta madrugada ejecutó junto a la Policía tres órdenes de detención para formular cargos ante la Justicia por lavado de dinero en las provincias de Manabí y Pichincha, cuya capital es Quito.

En su mensaje por las redes sociales, apuntó que, en el marco del caso denominado 'Laberinto', investiga "presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos".

Correa contra la detención

El expresidente Correa a través de un mensaje en la red social X informó de la detención. "Apresaron a Luisa González. ¡YA BASTAAA!!!! Ecuador Vencerá", escribió sin más detalles.

El partido Revolución Ciudadana fue suspendido en marzo pasado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a petición de la Fiscalía, en una acción que el correísmo ha denunciado como una persecución política por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa para dejarlos fuera de las elecciones locales.

Se informó que González intentó, sin éxito, inscribir su candidatura para postular por la Prefectura de Manabí, auspiciada por el partido indigenista Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas.

FUENTE: Con información de EFE

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