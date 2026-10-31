EEUU exige a Delcy Rodríguez no interferir en la agenda política de María Corina Machado

El presidente de EEUU, Donald Trump, se reunió con Delcy Rodríguez, jefa encargada de Venezuela en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026

MIAMI. - El gobierno de EEUU exigió a la jefa encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez , evitar interferencias en el trabajo político que la líder opositora María Corina Machado adelanta en el país y cuya agenda contempla iniciar recorridos para exigir una fecha de las elecciones , informó un diario estadounidense.

La solicitud de Washington incluyó dar garantías sin exclusas a favor de la líder opositora.

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A Machado y a su equipo político también instó a no promover actos políticos contra el chavismo y con ello respaldar los esfuerzos de reconciliación que impulsa el presidente Trump, según indicó el reporte.

Tras la llegada de Machado a Venezuela el 25 de octubre pasado, las tensiones políticas se agudizaron con la exigencia cronograma electoral que permita una transición política hacia las elecciones presidenciales, mientras Caracas endureció su postura.

Advertencias de EEUU

“La transición hacia la democracia es irreversible”, afirmó la líder opositora en su primera conferencia de prensa el jueves pasado, en la que reafirmó su compromiso con recuperar la libertad en el país.

En su intervención en los espacios de una universidad privada, Machado agradeció al gobierno de EEUU haber abierto la "compuerta de la libertad", luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

Por su parte, Rodríguez aseguró que habrá elecciones con un Consejo Electoral renovado, pero no precisó la fecha, y calificó de “show” el clamor de la multitud que recibió a Machado, a su regreso, en los estados que recorrió hasta su llegada a Caracas.

Las tensiones políticas han calentado el clima político y el gobierno de Trump redefinió los plazos dados a Caracas a partir de 2027.

En días recientes, el secretario de Estado, Marco Rubio, dejó clara la posición de Washington.

“Si alguien intenta descarrilar ese proceso, le está haciendo un gran daño a Venezuela”, advirtió y aseguró que “no se va a lograr una democracia mediante protestas callejeras”.

FUENTE: Con información de Wall Street Jorunal, agencias