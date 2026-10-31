sábado 31  de  octubre 2026
VENEZUELA

EEUU exige a Delcy Rodríguez no interferir en la agenda política de María Corina Machado

El gobierno de Trump redefine el juego político en Venezuela e hizo advertencias a la jefa encargada y a la líder opositora por la reconciliación, según diario

El presidente de EEUU, Donald Trump, se reunió con Delcy Rodríguez, jefa encargada de Venezuela en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026

El presidente de EEUU, Donald Trump, se reunió con Delcy Rodríguez, jefa encargada de Venezuela en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026

AFP
Por Valeria Montero

MIAMI.- El gobierno de EEUU exigió a la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, evitar interferencias en el trabajo político que la líder opositora María Corina Machado adelanta en el país y cuya agenda contempla iniciar recorridos para exigir una fecha de las elecciones, informó un diario estadounidense.

La solicitud de Washington incluyó dar garantías sin exclusas a favor de la líder opositora.

Lee además
El secretario de Estado Marco Rubio en una conferencia de prensa.
VENEZUELA

Marco Rubio: "EEUU le dijo a Venezuela hace semanas que Machado debía volver sin ser molestada"
María Corina Machado rodea de sus equipos (Cortesía Vente Venezuela)
VENEZUELA

María Corina Machado regresa a la sede de su partido Vente Venezuela tras más de dos años de ausencia

A Machado y a su equipo político también instó a no promover actos políticos contra el chavismo y con ello respaldar los esfuerzos de reconciliación que impulsa el presidente Trump, según indicó el reporte.

Tras la llegada de Machado a Venezuela el 25 de octubre pasado, las tensiones políticas se agudizaron con la exigencia cronograma electoral que permita una transición política hacia las elecciones presidenciales, mientras Caracas endureció su postura.

Advertencias de EEUU

“La transición hacia la democracia es irreversible”, afirmó la líder opositora en su primera conferencia de prensa el jueves pasado, en la que reafirmó su compromiso con recuperar la libertad en el país.

En su intervención en los espacios de una universidad privada, Machado agradeció al gobierno de EEUU haber abierto la "compuerta de la libertad", luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

Por su parte, Rodríguez aseguró que habrá elecciones con un Consejo Electoral renovado, pero no precisó la fecha, y calificó de “show” el clamor de la multitud que recibió a Machado, a su regreso, en los estados que recorrió hasta su llegada a Caracas.

Las tensiones políticas han calentado el clima político y el gobierno de Trump redefinió los plazos dados a Caracas a partir de 2027.

En días recientes, el secretario de Estado, Marco Rubio, dejó clara la posición de Washington.

“Si alguien intenta descarrilar ese proceso, le está haciendo un gran daño a Venezuela”, advirtió y aseguró que “no se va a lograr una democracia mediante protestas callejeras”.

FUENTE: Con información de Wall Street Jorunal, agencias

Temas
Te puede interesar

Irán eleva las amenazas contra EEUU e Israel ante una posible ofensiva

China penetra la educación en Nicaragua con dos institutos Confucio vetados por EEUU

Una hora menos y más luz a partir de este domingo en EEUU: cómo aprovecharlo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El TPS fue motivo de protesta de organizaciones comunitarias venezolanas en Miami, Florida.
MIGRACIÓN

Tribunal de apelaciones abre la puerta a restablecer el TPS para cientos de miles de venezolanos

Maureen Porras, Fernanda Gomes, Peter Espinosa y Gustavo Garagorry, candidatos al Concejo de Doral.
ELECCIONES 2026

Doral define futuro entre disputas políticas y diferencias sobre ICE

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, hace un gesto durante un partido de su club ante el León, el 12 de agosto de 2026.
FÚTBOL

Inter Miami de Messi encara su última oportunidad de asaltar la segunda plaza en la MLS

El presidente Donald J. Trump recibió en el Salón Oval a Stephen Hubbard, estadounidense que pasó más de cuatro años encarcelado en Rusia, el 30 de octubre de 2026
CASA BLANCA

Trump recibe al estadounidense que trajo de regreso luego de cuatro años preso en Rusia

El Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Alí Jamenei.
CONFLICTO

Irán eleva las amenazas contra EEUU e Israel ante una posible ofensiva

Te puede interesar

Maureen Porras, Fernanda Gomes, Peter Espinosa y Gustavo Garagorry, candidatos al Concejo de Doral.
ELECCIONES 2026

Doral define futuro entre disputas políticas y diferencias sobre ICE

Por Daniel Castropé
El presidente de EEUU, Donald Trump, habló sobre Cuba
PRESIONES EN AUMENTO

Trump asegura que el régimen de Cuba no durará más de dos años y medio

El gobernador de Florida, Ron DeSantis durante el evento de las primeras demostraciones de vuelo con aeronaves eléctricas de Movilidad Aérea Avanzada (AAM, por sus siglas en inglés) sobre la bahía de Tampa
Vuelos

Florida realiza con éxito las primeras pruebas de aeronaves eléctricas y taxis aéreos en Tampa

El dictador Raúl Castro y el designado gobernante Miguel Díaz-Canel (derecha) llegando al Palacio de Convenciones de La Habana para participar en la apertura de la tercera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Asamblea del Poder Popular, el 17 de julio de 2024. 
AMÉRICA LATINA

Entre probable colaboración con la CIA y a pasos del colapso del régimen, así va Cuba

El TPS fue motivo de protesta de organizaciones comunitarias venezolanas en Miami, Florida.
MIGRACIÓN

Tribunal de apelaciones abre la puerta a restablecer el TPS para cientos de miles de venezolanos