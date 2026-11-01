Avión privado se estrella en una zona residencial del condado de Palm Beach

MIAMI.- Un avión ejecutivo se precipitó durante la tarde del domingo en las inmediaciones de Greenacres, en el condado de Palm Beach, y provocó una explosión seguida de un incendio que movilizó a bomberos y policías.

La Administración Federal de Aviación (FAA) situó el accidente cerca de Cresthaven. La ruta unía el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con el de North Eleuthera, en Bahamas.

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Una grabación del momento mostró al jet en un descenso pronunciado antes de alcanzar el suelo y quedar envuelto en una bola de fuego. Otras imágenes reflejaron una columna de humo negro, escombros sobre la calzada y fracturas en el pavimento cerca de establecimientos comerciales.

El New York Post reportó fallecidos y daños en un parque de casas móviles. También señaló que una vivienda habría quedado destruida. La información federal difundida hasta el cierre de esta nota no detallaba las condiciones de los ocupantes ni la posible afectación a personas en tierra.

La Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO) dispuso el cierre de ambos sentidos de Military Trail en el entorno del suceso. La restricción permanecía vigente mientras los equipos trabajaban en el lugar.

El Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Palm Beach (PBCFR) advirtió que las labores serían prolongadas y pidió a los conductores evitar el sector y buscar rutas alternas.

Bomberos de Greenacres enviaron unidades de apoyo para triaje y atención de posibles incendios, informó un portavoz a WPBF.

Delray Medical Center, St. Mary’s Medical Center y Wellington Regional Hospital recibieron avisos para prepararse ante la posible llegada de lesionados, según BocaNewsNow. Al momento de esa publicación, no se reportaba el ingreso de pacientes procedentes del suceso.

Hubo reportes de cortes eléctricos en los alrededores, sin que se hubiera confirmado su alcance, según la afiliada local de CBS.

WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida.The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. https://t.co/l5JT9KEWnQ — BNO News (@BNONews) November 1, 2026

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) dirigirá la investigación, con participación de la FAA. Esta última precisó que los datos divulgados son preliminares y podrían cambiar conforme avance la verificación.

El procedimiento habitual de la NTSB incluye la recopilación de evidencias en el terreno, la revisión de registros de vuelo y mantenimiento, y entrevistas. Ese material permite reconstruir la secuencia de los hechos y analizar los factores que pudieron contribuir al siniestro.

Los informes iniciales reúnen hechos conocidos y no fijan una causa probable. La conclusión técnica corresponde al reporte final de la entidad, que también puede emitir recomendaciones para prevenir nuevos accidentes.