Fiscalía de Ecuador imputa por lavado de activos a excandidata correísta; rastrean origen de 500,000 dólares

Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador, habla durante una conferencia de prensa en Quito el 28 de enero de 2026

QUITO .- La Fiscalía solicitó este viernes prisión preventiva para la excandidata presidencial de Ecuador por el correísmo, Luisa González, en una audiencia en la que se le imputó el delito de lavado de dinero para la campaña en las elecciones presidenciales de 2023 en las que compitió con el actual presidente Daniel Novoa.

La petición de prisión preventiva también recayó sobre otros dos investigados y detenidos en el mismo caso.

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Uno de ellos es el exasambleísta correísta Santiago Díaz, cuyo testimonio impulsó la investigación, tras declaró que introdujo en el país dinero en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña de González, por orden del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

La otra imputada es Wendy Onofre, exfuncionaria del Municipio de Guayaquil bajo la Administración del ahora encarcelado alcalde Aquiles Alvarez.

La audiencia de formulación de cargos se celebró este viernes, luego de la detención de González quien se encuentra recluida en el Cuartel Modelo de Guayaquil desde este jueves cuando fue arrestada en su domicilio de Canuto, una localidad rural de la costera provincia de Manabí.

Rastrean origen de fondos

En el contexto de esta investigación por presunto manejo irregular de los fondos de la campaña electoral de 2023 denominado caso 'Laberinto', en el que aparece mencionado Correa, las autoridades rastrean el origen de 500,00 dólares, se informó.

El secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira dijo que la "investigación busca determinar de dónde salió ese dinero, quienes intervinieron en su circulación y cuál fue la participación de las personas naturales y jurídicas involucradas".

González, "y al menos otras ocho figuras vinculadas" al partido Revolución Ciudadana de Correa “aparecen en el alcance de esa línea de investigación, que también menciona al expresidente Rafael Correa, prófugo de la justicia", añadió Neira en un video en su cuenta de X.

González fue candidata presidencial del correísmo en las elecciones de 2023 y 2025, donde perdió en ambas ocasiones en segunda vuelta contra Noboa.

Correa se encuentra exiliado en Bélgica y tiene en Ecuador una condena por cohecho.

Venezuela en la mira de Ecuador

Subrayó que la hipótesis que investiga la Fiscalía apunta al dinero en efectivo de Venezuela para financiar la campaña del binomio correísta Luisa González y Andrés Arauz.

Señaló que en conversaciones halladas en teléfonos, "un cooperador de la investigación le escribió a un contacto, identificado en su celular como Aquiles Álvarez 1, y le preguntó por el presupuesto global de campaña: 500,000 dólares".

"La respuesta indicaba destinar el dinero a brigadistas, camisetas y otros gastos, y pagarlo todo en efectivo", dijo Neira.

Aseguró que esos mensajes forman parte de los elementos señalados para investigar la presunta participación del encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez "en el financiamiento y pago de gastos de campaña" y quien es investigado también por lavado de activos en venta de combustibles.

Ana Paula Patiño, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), señaló que en el período comprendido entre 2020 y 2026, el análisis financiero realizado en este caso identificó varias operaciones inusuales, como más de 400,000 dólares en ingresos sin justificación identificada, el 80 % de los cuales se recibió en apenas dos meses mediante transferencias y depósitos en efectivo.

"Las operaciones fueron ordenadas por terceros sin ninguna relación comercial, contractual o laboral que justificara las transacciones identificadas en el sistema financiero nacional", y precisó que la mayoría de las operaciones las habrían hecho "terceros de nacionalidad venezolana y colombiana".

FUENTE: Con información de EFE