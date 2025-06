Ecuador: La administración Noboa y la cooperación en defensa con Estados Unidos

Tras su investidura para un segundo mandato la semana pasada, es probable que el presidente Noboa continúe fortaleciendo sus relaciones de defensa con Estados Unidos, una tendencia establecida por su predecesor. Continúa mostrando su intención de fortalecer la cooperación bilateral en materia de defensa, en particular para abordar preocupaciones de seguridad regional como el narcotráfico, el crimen organizado y las amenazas transnacionales provenientes de países vecinos como Colombia y Perú. Históricamente, la política de defensa de Ecuador ha fluctuado entre el distanciamiento de la cooperación militar estadounidense, especialmente durante el gobierno de Rafael Correa, de tendencia izquierdista, y la posterior reanudación de la cooperación bajo los presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso.

Mi objetivo es demostrar cómo la agenda de seguridad de Noboa está configurando la cooperación bilateral en materia de seguridad regional y política antinarcóticos. Este análisis sitúa su administración dentro de la trayectoria histórica de Ecuador, examinando los acontecimientos clave bajo su liderazgo y evaluando las oportunidades y los posibles riesgos de una cooperación militar y de inteligencia más estrecha con Estados Unidos. Estos riesgos, que incluyen una posible reacción de las facciones políticas nacionales, preocupaciones sobre la erosión de la supervisión civil y los peligros de externalizar la seguridad nacional a entidades privadas, subrayan la complejidad de la situación.

¿La doctrina de Noboa? Reimaginando las relaciones de defensa entre EEUU y Ecuador desde una perspectiva estratégica y antinarcóticos

La elección de Noboa constituye una continuación e intensificación del realineamiento estratégico iniciado por su predecesor, Guillermo Lasso, caracterizado por una renovada apertura hacia los programas estadounidenses de asistencia y entrenamiento militar (O'Neil y Trinkunas, 2023). Específicamente, Ecuador, bajo la dirección de Noboa, busca un mayor apoyo estadounidense en materia de seguridad marítima, tecnología de vigilancia y ejercicios militares conjuntos, cruciales para proteger las regiones costeras y fronterizas del país de actividades ilícitas (Departamento de Estado de EEUU, 2024). También ha mostrado interés en reactivar las instalaciones de Manta, un lugar estratégico clave que Estados Unidos utilizó como centro de comando y control para la interdicción antidrogas (CNN, 2025). Asimismo, el compromiso declarado de Noboa con el fortalecimiento de la gobernanza democrática se alineará estrechamente con los objetivos actuales de la política exterior estadounidense en América Latina, incluyendo la lucha contra las organizaciones de narcotráfico, la reducción de la migración ilegal, la lucha contra el terrorismo y, potencialmente, el fomento de una alianza de defensa más sólida y consistente. La posible apertura de Manta al ejército estadounidense requiere que el presidente negocie internamente para lograr una enmienda constitucional que permita el ingreso de tropas a Ecuador. (Constitutionet, 2025)

Un conflicto interno: Lucha contra las organizaciones del narcotráfico y la delincuencia común

El presidente Noboa ha definido la crisis de seguridad de Ecuador como un "conflicto armado interno", una denominación que le ha permitido a su administración ejercer una autoridad excepcional, como el despliegue de las fuerzas armadas para la policía nacional y la clasificación de las redes del crimen organizado como organizaciones terroristas. Este "conflicto armado interno" se refiere a la violencia generalizada y las actividades delictivas, en particular el narcotráfico, que han asolado el país. En respuesta, su gobierno ha iniciado una campaña integral para recuperar el control de las cárceles y las zonas urbanas dominadas por grupos criminales, a la vez que propone la participación de personal de seguridad extranjero para apoyar las funciones de inteligencia y apoyo.

Es probable que este realineamiento estratégico con Estados Unidos enfrente resistencia política interna por parte de sectores que ven con cautela una colaboración militar más estrecha o una oposición rotunda. Esto es particularmente cierto dada la compleja historia de Ecuador con la influencia militar externa. Luisa González, alineada con el expresidente Correa —una izquierdista estridente que cerró Manta y la Oficina de Seguridad de Estados Unidos en Quito—, podría liderar esta resistencia interna.

Sin embargo, las iniciativas políticas de Noboa enfrentan restricciones legales y políticas esenciales. Un fallo de 2023 de la Corte Constitucional de Ecuador requiere la aprobación de la Asamblea Nacional y un referéndum público para desplegar tropas extranjeras o establecer bases militares en Ecuador (El Universo, 2024). Si bien Noboa ha iniciado dichos procesos, legisladores de la oposición y grupos de la sociedad civil han expresado su preocupación por la militarización de la seguridad interna y la erosión de la supervisión civil.

En marzo de 2025, informes revelaron que Noboa había firmado un acuerdo de consultoría de seguridad con Erik Prince, fundador de la firma militar privada de Blackwater, para asistir en operaciones antinarcóticos (Collyns, 2025). Si bien el acuerdo se centra en capacitación y asesoramiento estratégico, el legado de Prince y el historial de Blackwater en materia de derechos humanos han generado alarma entre los organismos de control nacionales y los observadores internacionales, quienes advierten sobre los peligros de externalizar la seguridad nacional a entidades privadas. El gobierno de Noboa debe abordar con cuidado las sensibilidades internas, logrando un equilibrio entre las preocupaciones sobre la soberanía nacional y los beneficios percibidos de una mayor cooperación en defensa con Estados Unidos.

Efectos potenciales de la administración de Noboa en acuerdos de defensa, asistencia militar y programas de entrenamiento de Ecuador con EEUU

Noboa es un líder político astuto que probablemente influirá significativamente en los acuerdos de defensa actuales y futuros de Ecuador con Estados Unidos, en particular en los programas de asistencia y entrenamiento militar. Dada la intención expresa de Noboa de fortalecer la colaboración en materia de seguridad con EEUU, es probable que su gobierno busque ampliar los acuerdos bilaterales y aumentar la ayuda militar estadounidense (Ellis, 2024; Departamento de Estado de EEUU, 2024). Esta mayor cooperación en defensa tiene el potencial de reforzar significativamente la seguridad y la estabilidad de Ecuador, fomentando el optimismo sobre el futuro entre el pueblo ecuatoriano y la comunidad internacional.

Históricamente, la relación de Ecuador con Estados Unidos en materia de defensa ha fluctuado entre la colaboración y una cautelosa retirada. El acuerdo de 1999, que permitió a las aeronaves estadounidenses de vigilancia antidrogas operar desde la Base Aérea de Manta, fue un pilar de la cooperación bilateral en materia de seguridad hasta que el presidente Correa declinó renovar el contrato de arrendamiento en 2009, alegando cuestiones de soberanía (Isacson, 2021). En los años siguientes, los vínculos en materia de defensa se mantuvieron limitados. Sin embargo, la cooperación en materia humanitaria y antinarcóticos continuó a través de programas administrados por el Departamento de Estado y el Comando Sur de EEUU (Departamento de Estado de EEUU, 2023). Por el contrario, las presidencias de Lenín Moreno y Guillermo Lasso presenciaron una progresiva reanudación de las iniciativas de defensa de EEUU, incluyendo la reactivación de programas de entrenamiento conjunto y una cooperación militar limitada (Departamento de Estado, 2022; O’Neil y Trinkunas, 2023). En los dos años anteriores, Noboa firmó un Acuerdo Bilateral de Cooperación en Defensa entre Estados Unidos y Ecuador, que permite una mayor asistencia en materia de seguridad a Ecuador y un mayor número de compromisos operativos, enfatizando los intereses mutuos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, así como en el fortalecimiento de la seguridad fronteriza. (Embajada de Estados Unidos en Ecuador, 2023)

Además, la administración de Noboa podría buscar una mayor participación del personal militar ecuatoriano en programas de entrenamiento patrocinados por Estados Unidos, como el programa de Educación y Entrenamiento Militar Internacional (IMET). Estas iniciativas fomentan la profesionalización de las fuerzas armadas, promueven la interoperabilidad y refuerzan la gobernanza democrática (Crandall, 2022). Esta posibilidad de una mayor participación en los programas de entrenamiento patrocinados por Estados Unidos ofrece esperanza para mejorar las capacidades militares de Ecuador, infundiendo optimismo sobre la seguridad futura del país.

¿Cómo podrían las políticas del presidente Noboa influir en la cooperación bilateral en materia de seguridad regional y antinarcóticos?

El gobierno de Noboa se dispone a reestructurar significativamente la cooperación bilateral de Ecuador con Estados Unidos en materia de seguridad regional y operaciones antinarcóticos. Ha implementado una agenda de seguridad proactiva diseñada para contrarrestar la escalada de violencia impulsada por el crimen organizado y las redes transnacionales de narcotráfico. Estas políticas han propiciado una visible profundización de los vínculos en materia de seguridad con Estados Unidos y los actores regionales.

La importancia estratégica de Ecuador, al ser fronterizo con dos de los mayores países productores de cocaína del mundo, Colombia y Perú, lo ha situado en el centro de los flujos regionales de narcóticos. Las políticas de Noboa señalan un cambio hacia una mayor alineación con las prioridades de seguridad de Estados Unidos, centrándose en la interdicción, la vigilancia marítima y el desarrollo de capacidades mediante la reforma del sector de seguridad. Según el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), la disposición de Ecuador, bajo la dirección de Noboa, para ampliar las operaciones conjuntas y permitir una mayor interoperabilidad podría fortalecer los esfuerzos estadounidenses de larga data para frenar el tráfico a través de los corredores marítimos del Pacífico Oriental (U.S. Southern Command, 2025). En los últimos dos años, Noboa ha sentado las bases para una relación estrecha, casi con certeza durante el resto de su administración.

El 4 de abril de 2025, el Sr. Rafael Leonardo, Subsecretario de Defensa para Asuntos de Defensa Nacional y Hemisféricos, y el Sr. James Alverson, Subsecretario de Defensa Adjunto Interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, se reunieron en el Pentágono con el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo Rendon, y el ministro del Interior, John Reimberg. (U.S. Defense News, 2025) Esta primera reunión con el funcionario de defensa de la nueva administración estadounidense demuestra el compromiso de ambos países para fortalecer la cooperación bilateral en materia de defensa y seguridad.

Para fortalecer las relaciones entre las armadas de Estados Unidos y Ecuador, el Contralmirante Carlos Sardiello, Comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos/Cuarta Flota de los Estados Unidos, recibió a una delegación de la Armada del Ecuador en Florida para las Conversaciones de Estado Mayor Marítimo (MST, por sus siglas en inglés) celebradas los días 27 y 28 de febrero de 2025. Para reforzar la capacidad de transporte aéreo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en mayo de 2024, esta incorporó formalmente un C-130H Hércules a su flota durante una ceremonia a la que asistieron líderes de la Guardia Nacional Aérea de Kentucky, quienes estuvieron presentes para celebrar el hito junto con sus socios del Programa de Asociación Estatal. (Comando Sur de los Estados Unidos, 2024).

En septiembre pasado, Estados Unidos y Ecuador firmaron un acuerdo bilateral de cooperación en seguridad por un valor de 25 millones de dólares. El acuerdo apoya a las instituciones de seguridad y justicia de Ecuador mediante asistencia técnica, desarrollo de capacidades y equipo esencial. El financiamiento facilitará la implementación de proyectos estratégicos durante los próximos años para fortalecer las capacidades institucionales y la seguridad pública. (Embajada de EEUU en Quito, 2024)

El año pasado, la comandante general del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, encabezó una delegación de alto nivel a Quito para debatir sobre una mayor cooperación bilateral. La visita se tradujo en apoyo tangible, incluyendo una donación estadounidense de más de un millón de dólares en equipo de seguridad y respuesta a emergencias, así como la formalización de nuevos diálogos interinstitucionales para abordar el crimen organizado (Comando Sur de EEUU, 2024). Estas acciones subrayan la confianza de EEUU en la agenda de seguridad de Noboa y destacan el potencial de cooperación a largo plazo en el intercambio de inteligencia y misiones conjuntas de interdicción.

De la convergencia a la deriva: Pronóstico del declive gradual de la cooperación en seguridad entre EEUU y Ecuador en la era Noboa

Escenario 1: “Erosión a fuego lento” (2025-2029)

En este escenario de declive gradual, la resistencia política interna erosiona lentamente la profundidad de la cooperación en seguridad entre EEUU y Ecuador. Legisladores correístas, grupos de la sociedad civil y segmentos de los medios de comunicación ampliaron la intervención estadounidense como una amenaza a la soberanía, erosionando el consenso bipartidista que inicialmente apoyó la iniciativa de Noboa.

Los factores que han impulsado la recesión incluyen retrasos en la programación por parte de la Asamblea Nacional del referéndum, requerido por la Constitución, sobre el estacionamiento de tropas extranjeras o la reapertura de la base aérea de Manta, así como las crecientes críticas a la investigación de derechos humanos relacionada con el IMET y la Financiación Militar Extranjera. La financiación comienza a estancarse cuando Quito incumple los requisitos de información de Estados Unidos.

El desenlace se desarrolla en fases: (1) Fricción política en 2025-26, ya que los obstáculos legislativos obstaculizan los nuevos acuerdos de acceso a las bases; (2) Estancamiento de la financiación en 2027, congelando los aumentos previstos de la asistencia; y (3) Disminución gradual de la ayuda en 2028-29, a medida que los ejercicios conjuntos pasan de anuales a bianuales y el Comando Sur reasigna recursos limitados a otras zonas.

Los indicadores de alerta temprana incluyen el retraso constante en las fechas del referéndum, la disminución de las cuotas de estudiantes ecuatorianos en el IMET y la disminución de las Conversaciones del Estado Mayor Marítimo en el calendario del SOUTHCOM.

Estratégicamente, Washington mantiene una célula de intercambio de información básica en Guayaquil, pero las tasas de incautación de drogas marítimas disminuyen. China y España intervinieron con radares portátiles y aeronaves de patrulla marítima, cubriendo las deficiencias de capacidad que Estados Unidos cubría anteriormente.

Escenario 2 – “Contraataque y congelación” (2025-2027)

Las crisis reputacionales provocan un enfriamiento abrupto. Un controvertido acuerdo de consultoría de seguridad con Blackwater, propiedad de Erik Prince, genera indignación nacional y escrutinio internacional, centrando la atención en los derechos humanos en la campaña antinarcóticos de Noboa.

Investigaciones mediáticas vinculan a instructores extranjeros con abusos durante redadas en prisiones, lo que lleva a los legisladores estadounidenses a invocar la Ley Leahy y suspender la asistencia a nivel de unidad en 2025. La Corte Constitucional de Ecuador responde en 2026 deteniendo el despliegue de asesores extranjeros a la espera de una investigación.

A finales de 2026, la congelación se endureció: el Congreso retuvo la mitad de la ayuda de seguridad del año fiscal 2027 y desvió fondos de CARSI a otros socios andinos. Mientras tanto, las autoridades cancelaron ejercicios conjuntos y suspendieron la tramitación de casos de la DSCA para la adquisición de repuestos para el C-130.

Las señales de alerta incluyen un aumento de la prensa negativa y la cobertura de ONG sobre muertes en prisión, el estancamiento de artículos de defensa en el proceso de tramitación de la DSCA y un descenso en la clasificación de Ecuador en materia de Trata de Personas.

La consecuencia estratégica es un giro hacia proveedores israelíes y turcos de drones ISR, mientras que la reducción de las patrullas marítimas estadounidenses permite a los traficantes desviar los flujos de cocaína a través del corredor de las Galápagos.

Escenario 3 – “Ruptura y realineamiento” (2025-2028)

Se produce una ruptura estructural cuando el referéndum nacional para permitir una renovada presencia estadounidense en Manta sufre una derrota contundente: el 58% vota en contra. Herido políticamente, Noboa busca socios alternativos en materia de seguridad.

Durante el año clave de 2026, Quito firma un pacto limitado sobre el estatus de las fuerzas con Colombia y Chile e inicia conversaciones con España para la modernización de un radar costero. Para 2027-28, el Comando Sur cerrará su Oficina de Asistencia para la Seguridad en Guayaquil, y China comenzará a ofrecer préstamos en condiciones favorables para infraestructura de doble uso. La Armada del EPL hace su primera escala en Guayaquil.

Entre los indicadores de la lista de vigilancia se incluyen la incorporación de Ecuador al foro chileno "Cinturón de Seguridad del Pacífico" en lugar de SOUTHCOM, la victoria de la empresa española INDRA sobre Raytheon en contratos de radar, y la visita de un buque logístico del EPL a aguas ecuatorianas.

Estratégicamente, Estados Unidos pierde una posición clave en las rutas de tráfico del Pacífico Oriental, mientras que la presencia china en Manta socava la conciencia del dominio marítimo estadounidense. La doctrina militar de Ecuador se está alineando gradualmente con el paradigma europeo de seguridad humana, lo que reduce la interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses.

