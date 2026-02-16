lunes 16  de  febrero 2026
CONTROVERSIA

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se desmaya durante desfile en Ecuador

Bosch, quien fue objeto de críticas tras su polémica elección como reina universal, cayó al suelo repentinamente pero no perdió el conocimiento por completo

Miss Universo 2025, Fátima Bosch, compite en el desfile en traje de gala.&nbsp;

Miss Universo 2025, Fátima Bosch, compite en el desfile en traje de gala. 

AFP/ LILLIAN SUWANRUMPHA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La modelo mexicana Fátima Bosch se desmayó durante el tradicional desfile Fiesta de la Fruta y de las Flores, en Ambato, Ecuador. La Miss Universo 2025 se encontraba en la actividad ya que era la invitada de honor y había sido recibida por los asistentes con vítores y aplausos.

El hecho ocurrió el domingo 15 de febrero y en redes sociales se ha viralizado el video del momento.

Lee además
La presentadoras de La Mesa Caliente: Verónica Bastos, Myrka Dellanos y Giselle Blondet.
TELEVISIÓN

Giselle Blondet dice adiós a Telemundo
Serie La Casa de los Espíritus, basada en la novela de Isabel Allende.  video
PLATAFORMAS

Prime Video estrena en abril la serie "La casa de los espíritus"

Bosch, quien fue objeto de críticas tras su polémica elección como reina universal, cayó al suelo repentinamente pero no perdió el conocimiento por completo.

"En el video se ve cómo Fátima, que iba en una de las carrozas principales, pasa de la sonrisa al mareo, cayendo de rodillas. Aunque trató de agarrarse a la barandilla, no pudo sostenerse. Con una de sus manos se tocó el pecho como si le faltara el aire", reseña People en Español.

Reporte de salud

La joven fue auxiliada por miembros de seguridad del desfile y en medio del susto los asistentes la animaban.

La Organización Miss Universe no ha compartido una actualización sobre el estado de la representante mexicana, pero se ha especulado que Fátima se vio afectada por la altitud de Ambato, ciudad ubicada a 2.500 metros sobre el mar.

Tras reponerse, la modelo regaló una sonrisa y gestos de agradecimiento al equipo y a los asistentes por el apoyo.

Temas
Te puede interesar

Pintor autor del proyecto visual #SOSnuestraamerica participa en exposición en París

Confirman presentación de Harry Styles en el festival de Meltdown

Muere Robert Duvall, actor de "El Padrino" y "Apocalypse Now", a los 95 años

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fotografía divulgada por la Embajada de España en Estados Unidos en su cuenta de la red social X (@SpainInTheUSA) donde aparece Benjamin León Jr. (i) juramentando como nuevo embajador de Estados Unidos en España 
crónica

Atrévete a soñar

George Washington, Abraham Lincoln, John F. Kennedy y Ronald Reagan.
EEUU

Presidents' Day, ¿Qué celebramos?

Imagen referencial del dictador cubano Fidel Castro. 
REPORTAJE

La dictadura castrista tiene fecha de caducidad

Coche de la Policía de Pawtucket, en Rhode Island (Estados Unidos)-  video
SUCESOS

Tiroteo durante partido de hockey en EEUU deja dos muertos y varios heridos

Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen madurista.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez acelera desarticulación de andamiaje chavista: elimina misiones y entes creados por Maduro

Te puede interesar

Coche de la Policía de Pawtucket, en Rhode Island (Estados Unidos)-  video
SUCESOS

Tiroteo durante partido de hockey en EEUU deja dos muertos y varios heridos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Fotografía divulgada por la Embajada de España en Estados Unidos en su cuenta de la red social X (@SpainInTheUSA) donde aparece Benjamin León Jr. (i) juramentando como nuevo embajador de Estados Unidos en España 
crónica

Atrévete a soñar

Hispanic Prosperity Gala reunió en The Mar-a-Lago Club a una amplia representación de líderes internacionales.
LIDERAZGO HISPANO

Hispanic Prosperity Gala reunió en Mar-a-Lago a líderes políticos, empresarios y referentes globales

Acompañada por sus hermanos Camron y Annie, la presentadora de NBC, Savannah Guthrie, pidió el regreso de su madre desaparecida
SUCESOS

Presentadora de "Today" envía nuevo mensaje a secuestradores de su madre

El artista Fredy Villamil en una exposición colectiva en el Salon Comparaisons, París.
artes visuales

Pintor autor del proyecto visual #SOSnuestraamerica participa en exposición en París