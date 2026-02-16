Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se desmaya durante desfile en Ecuador

MIAMI.- La modelo mexicana Fátima Bosch se desmayó durante el tradicional desfile Fiesta de la Fruta y de las Flores, en Ambato, Ecuador. La Miss Universo 2025 se encontraba en la actividad ya que era la invitada de honor y había sido recibida por los asistentes con vítores y aplausos.

El hecho ocurrió el domingo 15 de febrero y en redes sociales se ha viralizado el video del momento.

Bosch, quien fue objeto de críticas tras su polémica elección como reina universal, cayó al suelo repentinamente pero no perdió el conocimiento por completo.

"En el video se ve cómo Fátima, que iba en una de las carrozas principales, pasa de la sonrisa al mareo, cayendo de rodillas. Aunque trató de agarrarse a la barandilla, no pudo sostenerse. Con una de sus manos se tocó el pecho como si le faltara el aire", reseña People en Español.

Reporte de salud

La joven fue auxiliada por miembros de seguridad del desfile y en medio del susto los asistentes la animaban.

La Organización Miss Universe no ha compartido una actualización sobre el estado de la representante mexicana, pero se ha especulado que Fátima se vio afectada por la altitud de Ambato, ciudad ubicada a 2.500 metros sobre el mar.

Tras reponerse, la modelo regaló una sonrisa y gestos de agradecimiento al equipo y a los asistentes por el apoyo.