Fátima Bosch, Miss Universo, se pronuncia tras desmayo en Ecuador

MIAMI.- Tras sufrir un desmayo durante su participación en el Festival de Frutas y Flores en Ecuador, Fátima Boch se pronunció para aclarar la situación que la llevó a desvanecerse en la caravana que protagonizaba y agradecer al público y sus seguidores por el apoyo.

Aprecio profundamente las muestras de afecto. El desmayo fue momentáneo y producto del agotamiento. Me encuentro bien y seguiré con mi agenda", dijo la Miss Universo 2025 a la revista People en Español .

Por su parte, Miguel Ángel Martínez, jefe de comunicaciones de Miss Universo, aseveró que la modelo mexicana presentó un malestar debido a estar varias horas expuestas al sol.

"Fue asistida de inmediato por su equipo y médicos locales", dijo el representante de la organización Miss Universe.

Malestar

El hecho ocurrió el domingo 15 de febrero y en redes sociales se viralizó el video del momento. Bosch, quien se encontraba bailando y animando desde la carroza en que iba, cayó al suelo repentinamente pero no perdió el conocimiento por completo.

"En el video se ve cómo Fátima, que iba en una de las carrozas principales, pasa de la sonrisa al mareo, cayendo de rodillas. Aunque trató de agarrarse a la barandilla, no pudo sostenerse. Con una de sus manos se tocó el pecho como si le faltara el aire", reseña People en Español.

El equipo de Bosch informó que tras ser evaluada, se ajustó su agenda para priorizar su recuperación y poder cumplir con el resto de sus compromisos.