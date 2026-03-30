Ecuador pone fin a 15 días de toque de queda en cuatro regiones con más de un millar de detenidos

Previo al toque de queda en Ecuador, militares realizan controles de armas y drogas en Quito el 10 de febrero de 2026, como parte de la lucha contra el crimen paradesmantelar bandas de narcotraficantes con apoyo de EEUU.

QUITO. - El gobierno de Ecuador puso fin al toque de queda nocturno que el presidente Daniel Noboa decretó en cuatro provincias desde el 15 de marzo pasado contra las bandas criminales y dejó como resultado más de un millar de detenidos , en otro esfuerzo por aplicar medidas de seguridad se informó.

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo que el toque de queda culminó este lunes en la madrugada en las provincias del Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

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La operación policial hasta el 29 de marzo pasado permitió el arresto de 1,283 personas, la mayor parte de ellos por violar el toque de queda.

Y también la incautación de más de 600 armas blancas y de fuego, miles de municiones y explosivos, y la destrucción de pistas clandestinas y bocaminas en zona de minería ilegal, según datos suministrados por el ministerio de Defensa conjuntamente con el despacho del Interior.

Contra criminales en Ecuador

Reimberg explicó que el toque de queda está enmarcado en una nueva etapa de guerra contra las organizaciones criminales y lograron obtener los resultados esperados en las cuatro provincias, pero continuarán.

"Este año no vamos a dar tregua, este año vamos a hacer todo lo que se puede y no se puede por el tema de seguridad de los ecuatorianos", dijo el ministro en una radio local.

Aseguró que en 2025 capturaron "a todos los cabecillas que nadie se atrevió nunca a tocarlos".

No obstante, ese año Ecuador cerró con un récord de homicidios, al contabilizar unos 9,300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior, en medio de un estado de "conflicto armado interno" que declaró Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales vinculadas con el narcotráfico y últimamente la minería ilegal.

FUENTE: Información de EFE