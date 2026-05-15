viernes 15  de  mayo 2026
DECISIÓN

Honduras declara como "entidades terroristas" a Hamás y a la Guardia Revolucionaria de Irán

En respuesta, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, expresó su agradecimiento a Asfura, a quien ha descrito como "un líder firme y con principios"

Terroristas de Hamás.

Terroristas de Hamás.

OMAR AL-QATTAA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Gobierno de Honduras anunció su decisión de declarar como "entidades terroristas" a la Guardia Revolucionaria de Irán y al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), un paso que fue aplaudido inmediatamente por las autoridades de Israel.

El Ministerio de Exteriores hondureño indicó en un comunicado ,publicado en redes sociales, que la decisión ha sido adoptada siguiendo órdenes del presidente, Nasry Asfura, "en consonancia con el rechazo al terrorismo y su financiamiento" por parte de Tegucigalpa.

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"Esta posición reafirma la condena de Honduras al terrorismo y su financiamiento en todas sus formas y manifestaciones, así como su compromiso con la cooperación internacional para prevenir y combatir estas amenazas", afirmó la cartera.

En respuesta, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, expresó su agradecimiento a Asfura, a quien ha descrito como "un líder firme y con principios".

"Este es otro importante refuerzo al frente global contra el terrorismo, que amenaza la seguridad en todo el mundo, incluso en América Latina", concluyó.

FUENTE: Con información Europa Press

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