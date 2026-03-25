Ecuador detiene a sirio miembro de Hezbolá señalado de "objetivo terrorista" por EEUU

M.H. es un sirio calificado como "objetivo terrorista" por Estados Unidos, fue detenido en Ecuador.

QUITO — El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, informó este miércoles de la detención de un ciudadano sirio, calificado como "objetivo terrorista " por Estados Unidos, y presunto miembro de Hezbolá .

"Como lo advirtió el presidente ( Ecuador ) Daniel Noboa , estructuras vinculadas a Hezbolá han intentado operar en el país", señaló el ministro en un mensaje en redes sociales, en el que subrayó: "Ecuador neutraliza amenaza terrorista".

Además, apuntó que no es casual que "justo en medio de un estado de excepción", con el trabajo que vienen realizando con Estados Unidos en contra de la delincuencia, "grupos terroristas internacionales pretendan extender sus tentáculos en Ecuador".

"M.H. es un sirio que ingresó de manera irregular al país y está calificado como objetivo terrorista por Estados Unidos, al ser miembro de Hezbolá", anotó el funcionario.

Narcotraficante

También, detalló que en 2005 fue apresado por la Policía Nacional al liderar una red de tráfico de drogas que, presuntamente a través de cómplices en aeropuertos, llegaron "a mover millones de dólares que aportaban recursos directamente a este grupo terrorista".

El sujeto fue liberado con medidas cautelares en 2012, indicó.

De igual manera, añadió que en un operativo coordinado entre la subsecretaría de Migración y la Policía Nacional por trabajos de inteligencia, este sujeto fue aprehendido y se iniciaron los trámites de deportación respectivos".

"No toleraremos terroristas en el país. Tendrán el tratamiento que merecen", advirtió el ministro.

"Terroristas"

En septiembre pasado, Noboa, emitió un decreto para que el Gobierno ecuatoriano pase a catalogar oficialmente como "terroristas" a las organizaciones islamistas Hamás, de Palestina; Hezbolá, de Líbano; y a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

El jefe de Estado ecuatoriano justificó la medida al advertir la "posible incidencia que podrían tener Hamás y Hezbolá" por "constituir una amenaza para la población nacional (de Ecuador), el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado", a similitud del criterio seguido por Estados Unidos para tipificar como "terroristas" a estos grupos.

En el caso de la Guardia Revolucionaria de Irán, Noboa se basó en un informe del Centro Nacional de Inteligencia que calificó a esta fuerza armada como "organización terrorista con injerencia en Ecuador", el mismo señalamiento que atribuyó a los otros dos grupos.

El año pasado, Noboa catalogó también como terroristas a distintas organizaciones criminales extranjeras en el marco del "conflicto armado interno" declarado por el mandatario desde enero de 2024 para enfrentar una escalada de violencia sin precedentes en el país, atribuida a las bandas criminales dedicadas al narcotráfico, extorsiones y minería ilegal, a las que declaró también como grupos "terroristas".

Primero comenzó con algunas grupos disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que tienen actividad en zonas de la frontera de Ecuador con Colombia como los Comandos de la Frontera, el Frente Oliver Sinisterra y las Disidencias Comuneros del Sur.

Luego hizo lo mismo con el Tren de Aragua, la banda criminal más poderosa de Venezuela con tentáculos en diferentes países de Latinoamérica, entre otros.

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ECUADOR NEUTRALIZA AMENAZA TERRORISTA.



Como lo advirtió el presidente Daniel Noboa, estructuras vinculadas a Hezbolá han intentado operar en el país.



No es casual que justo en medio de un estado de excepción, con el trabajo que venimos haciendo con Estados Unidos,… pic.twitter.com/iK1avYCquC — John Reimberg (@JohnReimberg) March 25, 2026

FUENTE: Con información de EFE