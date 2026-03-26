jueves 26  de  marzo 2026
NARCOTRÁFICO

Ecuador decomisa más de una tonelada de cocaína con destino a Egipto

La policía consiguió la droga en un contenedor con un producto declarado como biodegradable vegetable, en el puerto de Posorja, informaron autoridades

Trabajadores cargan cocaína incautada en varios operativos de la policía para su incineración en Cayambe, Ecuador.

Trabajadores cargan cocaína incautada en varios operativos de la policía para su incineración en Cayambe, Ecuador.

AP/DOLORES OCHOA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO.- La Policía de Ecuador decomisó un cargamento de 1,34 toneladas de cocaína en un puerto de la provincia costera del Guayas, que tenía a Egipto como destino, informó el ministro del Interior, John Reimberg, en otro esfuerzo para frenar el narcotráfico.

El procedimiento policial se hizo en el puerto de Posorja donde se detectó un contenedor con un producto que había sido declarado como "biodegradable vegetable" y en cuyo interior había clorhidrato de cocaína

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Agentes de la policía ecuatoriana, junto al ministro del Interior, John Reimberg (derecha), posan con el narcotraficante ecuatoriano Ángel Aguilar (centro), alias «Lobo Menor», a su llegada a las instalaciones aeropoliciales del aeropuerto de Guayaquil el 19 de marzo de 2026.
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NARCOTRÁFICO

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La policía indicó que el decomiso se logró gracias al perfilamiento técnico, alertas caninas y análisis del Laboratorio de Criminalística, que confirmó la presencia de droga. El reporte no da detalles sobre los responsables del envío.

Ecuador, puente del narcotráfico

La cantidad de droga decomisada equivale a más de 13,4 millones de dosis, según se informó, en una clara muestra del riesgo para la población egipcia.

Las autoridades calcularon además que tiene un valor aproximado de 62,8 millones de dólares en el mercado europeo, unos 40 millones de dólares en el de EEUU.

Aunque el cargamento decomisado no es uno de los más grandes, la frecuencia del tránsito de droga por sus puertos preocupa a las autoridades. En 2025, reportaron la incautación de 11,85 toneladas de cocaína, en el Puerto Marítimo de Guayaquil, con destino a Bélgica. Una persona fue detenida.

Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el envío de importantes cantidades de la droga a Europa y Norteamérica, principalmente, debido a que cuenta con varios puertos, por lo que las organizaciones del narcotráfico lo utilizan como puente.

El país es vecino de Colombia y Perú, considerados los dos mayores productores mundiales de cocaína.

FUENTE: Información de EFE

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