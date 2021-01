Ecuador rechaza propuesta de prohibir ingreso a viajeros desde Reino Unido

Zevallos agregó que el planteamiento de la alcaldesa Cynthia Viteri "carece de la parte técnica, la evidencia científica".

Viteri había solicitado el 26 de diciembre al presidente Lenín Moreno prohibir el ingreso al Ecuador, y sobre todo a Guayaquil, de ciudadanos que hayan estado los últimos 10 días en el Reino Unido. Aleó el aumento de casos positivo en la ciudad y la aparición de la nueva cepa.

El ministro de Salud argumentó que "prácticamente esta variante del virus se ha demostrado que está en toda Europa" y en otras naciones, y que en caso de acoger el pedido se debería "cerrar a todos" esos países el acceso.

"No me parece atinada la solicitud (...) sobre todo porque no hay unos vuelos directos desde el Reino Unido a Ecuador", expresó Zevallos.

En Guayaquil, una ciudad de 2,7 millones de habitantes, Ecuador reportó el primer caso del nuevo coronavirus el 29 de febrero. El puerto se convirtió en uno de los primeros focos de contagio en la región y atravesó una situación crítica entre abril y mayo cuando los hospitales se saturaron y los muertos quedaban en casas y calles.

eCUADOR Personas mantienen sana distancia mientras esperan noticias de sus familiares, hospitalizados por COVID-19 a las afueras del Instituto de Seguridad Social hospital en Quito, Ecuador, el lunes 27 de julio de 2020 AP Foto/Dolores Ochoa

Ecuador, donde habitan 17,5 millones de personas registra 217.377 contagiados y 14.16 muertos, entre confirmados y probables.

La nación andina espera que unas 50.000 dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer-Biontech lleguen a partir del 18 de enero. Los primeros en ser inmunizados serán los trabajadores de la salud y pacientes de centros geriátricos.

Ecuador estima que las siguientes dosis lleguen en marzo.

Sin precisar una fecha, Moreno dijo este miércoles que viajará a Washington para "gestionar tanto con Pfizer, con AstraZeneca y con Moderna la posibilidad de que se nos entregue una mayor cantidad de vacunas y lo más pronto posible".

Ecuador prevé la llegada de un total de cuatro millones de dosis (dos millones aún en proceso de negociación) de las vacunas de Pfizer contra la COVID-19.