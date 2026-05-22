Debbie Wasserman Schultz anuncia candidatura por Distrito 20 tras redistribución en Florida

MIAMI. - La congresista federal Debbie Wasserman Schultz anunció hoy viernes su candidatura para representar el Distrito Congresional 20 de Florida en las elecciones de 2026, una decisión motivada por la reciente redistribución de los 28 distritos congresionales firmada por el gobernador Ron DeSantis, que fragmentó el actual distrito 25 que representaba la legisladora demócrata.

La congresista aseguró que buscará aprovechar “su experiencia y liderazgo” en Washington para enfrentar problemas como el alto costo de la gasolina, la vivienda y los alimentos en el condado Broward.

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“Llevo toda mi vida adulta luchando por la gente del condado Broward y siempre han podido contar conmigo para ofrecer resultados a nuestra comunidad”, expresó Wasserman Schultz en el anuncio oficial de campaña.

La legisladora añadió que utilizará “toda su experiencia e influencia en Washington” para hacer del sur de Florida “un lugar más asequible y seguro para vivir, criar una familia y jubilarse”.

Redistribución electoral cambia el mapa político de Florida

Tras la aprobación de la nueva redistribución congresional, el Distrito 25 que actualmente representa Wasserman Schultz quedó dividido entre al menos cuatro nuevas demarcaciones, lo que obligó a la congresista a buscar un nuevo territorio electoral.

La decisión de competir por el Distrito 20 ocurre además en medio de la vacante dejada por la excongresista Sheila Cherfilus-McCormick, quien renunció a su escaño en abril mientras enfrentaba investigaciones éticas y legales relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de fondos federales de emergencia, acusaciones que ella ha negado.

El Distrito 20 había sido representado por legisladores

afroamericanos durante más de tres décadas, un elemento que varios aspirantes demócratas han resaltado durante la contienda.

Una contienda demócrata con varios aspirantes

Entre los candidatos demócratas que ya buscan el escaño se encuentran el activista Elijah Manley, el médico Rudolph Moise, el exalcalde del condado Broward Dale Holness y Luther Campbell, exintegrante del grupo de rap 2 Live Crew conocido por un histórico caso de libertad de expresión ante la Corte Suprema.

Algunos de los aspirantes han acusado a Wasserman Schultz de intentar beneficiarse de la división del voto afroamericano y caribeño en el distrito, históricamente diseñado para fortalecer la representación de esas comunidades.

El peso político de Wasserman Schultz en Washington

Wasserman Schultz es considerada una de las figuras demócratas más veteranas e influyentes de Florida en el Congreso federal. Fue presidenta del Comité Nacional Demócrata por designación del expresidente Barack Obama y actualmente ocupa posiciones de liderazgo dentro de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes.

Además, integra el poderoso Comité de Apropiaciones de la Cámara Baja, encargado de definir el presupuesto federal y la distribución de fondos nacionales.

Según datos de campaña, la congresista cuenta con aproximadamente 2.5 millones de dólares disponibles para financiar su candidatura.

Líderes locales respaldan su candidatura

El lanzamiento de campaña de Debbie Wasserman Schultz estuvo acompañado por el respaldo de diversas figuras políticas, sindicales y comunitarias del condado Broward, incluidos alcaldes, activistas, representantes educativos y veteranos militares que aparecen en el video oficial de anuncio.

Entre los apoyos más destacados figuran el alcalde de Fort Lauderdale, Dean Trantalis; el alcalde de Coral Springs, Scott Brook; el alcalde de Sunrise, Mike Ryan; y la presidenta del sindicato de maestros de Broward, Anna Fusco, además de líderes vinculados a causas de derechos civiles, vivienda asequible y la comunidad LGBTQ+.

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