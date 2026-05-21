Diosdado Cabello asoma el final de su "programa" de TV, ¿presión de EEUU?

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019.

El número dos del régimen chavista y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dejó entrever un posible cierre de su programa "Con el Mazo Dando", transmitido este miércoles a través de plataformas como YouTube.

Cabello, por quien el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través del Programa de Recompensas contra el Narcotráfico, ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares, afirmó delante de sus seguidores que "todo tiene su final. Es una canción de Héctor Lavoe. Aristóbulo (Izturiz) decía: todo lo que empieza termina ".

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El dirigente oficialista aprovechó el momento para lanzar un comentario irónico dirigido a los sectores de la oposición y críticos de su gestión. Bromeó diciendo que a sus detractores les daría una "depresión muy fuerte" el día que decida retirarse de las pantallas, cerrando el controversial bloque musicalizado al ritmo de la famosa salsa de Héctor Lavoe y reiterando un mensaje de despedida dedicado a su audiencia.

AFP__20250204__36X776F__v1__HighRes__VenezuelaPoliticsCoupAnniversary.jpg El dictador Nicolás Maduro saluda a su “aliado” Diosdado Cabello. AFP

Diosdado Cabello y su programa de odio

Con el Mazo Dando es uno de los programas del régimen oficialista que ha servido para exponer, burlar, ofender y criminalizar a la oposición.

Durante 12 años, Cabello ha utilizado su programa televisivo para amedrentar a la población y para anunciar capturas de la población civil.

En 2023 un informe de Naciones Unidas denunció que el programa es “regularmente utilizado para desacreditar a opositores reales o percibidos, llegando incluso a acusarlos de delitos graves”, reseña el portal web BBC.

Se trata del informe de la Misión Internacional Independiente para Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que subrayó que las declaraciones de Cabello “amenazan la seguridad de las personas contra las que van dirigidas, ya que en ocasiones han desencadenado procesos penales arbitrarios”.

Por solo poner un ejemplo, en marzo de 2019 y en el marco de los mega apagones que dejaron a Venezuela sumida en la oscuridad por días, Cabello acusó al reconocido periodista y defensor de Derechos Humanos Luis Carlos Díaz como supuesto responsable de los cortes de energía.

Tres días después, Díaz fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

Fue también desde su programa donde, en 2017, Cabello habló por primera vez de la “Operación Tun Tun”, para referirse a las detenciones de “terroristas” —en referencia a opositores—, el nombre que ahora se da a la dura respuesta de arrestos masivos a manifestantes y opositores tras las elecciones del 28 de julio.

¿Quién es Diosdado Cabello?

Tiene un rol protagónico dentro del chavismo desde sus inicios. Acompañó al fallecido dictador Hugo Chávez en el intento por llegar al poder mediante un golpe de Estado. Ha ocupado altos cargos desde la instalación del Socialismo del Siglo XXI a Venezuela.

Actualmente ocupa es es Ministro de Relaciones Interiores.

Después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, las miradas pasan al poderoso dirigente, considerado el número dos del chavismo.

Cabello ocupó antes todo tipo de cargos en el Estado: ministro, diputado, constituyente, vicepresidente y hasta presidente por unas horas tras el golpe contra Hugo Chávez en 2002.

Ahora controla el aparato armado y los servicios de inteligencia del Estado al frente del ministerio del Interior, que ocupa desde agosto de 2024 en medio de las protestas que surgieron a partir de la cuestionada reelección de Maduro.

Más de 2,000 personas fueron presas en redadas que terminaron de cimentar un miedo colectivo que desmovilizó por completo a la oposición.

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FUENTE: Con información de BCC/AFP