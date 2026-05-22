Oposición venezolana denuncia que excarcelaciones de presos políticos son "espasmódicas"

Comité por la Libertad de los Presos Políticos

Los familiares de los presos políticos cumplieron, este 3 de marzo, 54 días de vigilia en las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.

CARACAS.- La oposición democrática cuestionó que la administración interina de Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez, no tiene voluntad real para la liberación de los cientos de presos políticos. "Las excarcelaciones siguen siendo espasmódicas y la angustia y dolor de los familiares de presos políticos que aún no logran la ansiada libertad de sus seres queridos aumenta", señaló la alianza.

Hasta la tarde del jueves, el cónclave opositor solamente había verificado 35 excarcelaciones. Destacaron que el reporte es el más reciente desde el balance del pasado 27 de abril.

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Puntualizaron que quedan 407 presos políticos en el país.

"Exigimos una vez más procesos de liberaciones masivos, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de TODOS los presos políticos. Para la libertad de TODOS solo se necesita voluntad política", sostuvo la Plataforma Unitaria Democrática, que agrupa a la mayoría opositora.

El presidente del Parlamento en Venezuela, Jorge Rodríguez, prometió el martes la excarcelación de 300 presos políticos en el transcurso de la semana. Esto en el marco de una Ley de Amnistía promulgada por su hermana y presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Organismos de defensa de derechos humanos denuncian que la amnistía en Venezuela se aplica con discrecionalidad por parte de jueces acusados de servir al chavismo.

Libertad condicional

La ONG Foro Penal verificó hasta la mañana del jueves que 38 presos políticos, 36 hombres y dos mujeres, fueron excarcelados.

El vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, indicó que quienes salen de la cárcel permanecen sujetos a medidas restrictivas de libertad, entre ellas presentaciones periódicas ante tribunales y prohibición de salida del país.

Familiares de los presos políticos marcharon esta semana en silencio hasta la sede del Ministerio para el Servicio Penitenciario, en rechazo a las muertes bajo custodia.

En Venezuela también se acumulan denuncias sobre desapariciones forzadas y graves violaciones a los derechos humanos en los centros de detención.

FUENTE: Con información de la Plataforma Unitaria Democrática /Foro Penal