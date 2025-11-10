Ecuador traslada a los primeros reclusos a la mega cárcel tras violento motín

Vista aérea de la cárcel de máxima seguridad conocida como "La Roca" muestran el daño que sufrió parte del techo luego que las autoridades hicieran la explosión controlada de un dron cargado de explosivos que iba a ser usado para un atentado.

Vista aérea de la prisión de máxima seguridad de La Roca que muestra un dron en el techo en Guayaquil, Ecuador, tomada el 12 de septiembre de 2023. Las autoridades están investigando un presunto artefacto explosivo dejado por un dron la madrugada del martes en el techo de la instalación.

QUITO - Ecuador inició el lunes el traslado de presos a una nueva mega cárcel de alta seguridad mandada construir por presidente de Daniel Noboa , tras una nueva matanza en una prisión.

La cárcel del Encuentro es una de las dos mega prisiones que Noboa tenía previsto construir al estilo de su par salvadoreño, Nayib Bukele.

Imágenes difundidas en medios locales muestran buses con presos y vías cerradas a su paso por militares y policías.

"Estamos trasladando a la cárcel del Encuentro a los peligrosos, a los más peligrosos delincuentes", anunció en una entrevista el ministro del Interior, John Reimberg.

"Máxima seguridad"

"Se les acabó la fiesta", añadió Reimberg, quien explicó que la prisión de alta seguridad está diseñada para que los presos no tengan contacto ni comunicaciones mediante celulares.

Las cárceles ecuatorianas son centros de operaciones y de enfrentamientos entre bandas dedicadas al narcotráfico.

La última matanza carcelaria sucedió el fin de semana. 31 presos murieron en un ataque, lo que eleva el número de fallecidos en las prisiones del país a más de 500 desde 2021.

El SNAI atribuyó los enfrentamientos a "una reorganización" de algunos reclusos "en la nueva cárcel de máxima seguridad".

El traslado se da en vísperas del referéndum impulsado por Noboa para permitir de nuevo la instalación de bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano.

FUENTE: Con información de AFP