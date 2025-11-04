martes 4  de  noviembre 2025
OPERACIÓN

Ejército de Ecuador arremete con fuego de artillería centros operativos de "mafias mineras" en sur del país

El Ministerio de Defensa de Ecuador desplegó 1.500 efectivos de las Fuerzas Armadas, quienes destruyeron 12 hectáreas de territorio destinadas a minería ilegal

El Ministerio de Defensa del Ecuador desplegó la operación Tormenta de Fuego que permitió el uso de munición de alta precisión para desarticular las estructuras criminales de minería ilegal

El Ministerio de Defensa del Ecuador desplegó la operación "Tormenta de Fuego" que permitió el uso de munición de alta precisión para "desarticular las estructuras criminales" de minería ilegal

Captura de video del Ministerio de Defensa de Ecuador
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO. - El Ejército de Ecuador atacó con fuego de artillería varios centros operativos y logísticos pertenecientes a "mafias mineras" que operan de forma ilegal en la zona de La Chonta, en la provincia de Azuay, situada en el sur del país.

Estas acciones se realizaron en el marco de la operación "Tormenta de Fuego", que permitió el uso de munición de alta precisión para "desarticular las estructuras criminales que operaban en la zona tras evacuar a toda la población civil" de zonas colindantes.

El Ministerio de la Defensa señaló en un comunicado que fueron desplegados 1.500 efectivos de las Fuerzas Armadas, que destruyeron "unas 12 hectáreas" de territorio destinadas a la minería ilegal. "Se utilizó fuego directo de artillería pesada, eliminando los enclaves que servían de centro operativo para las mafias", informó el ente.

"La operación militar 'Tormenta de Fuego' acabó con los 300 millones de dólares que generaba la minería ilegal", indicó el despacho castrense del Gobierno de Daniel Noboa. Indicó también que el Bloque de Seguridad sigue firme contra las mafias.

El Ministerio de Defensa aseguró que pondrá en marcha una ofensiva "constante" contra el crimen organizado. El pasado 19 de octubre, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una operación similar contra varias zonas en las que se habían registrado actividades de minería ilegal en la provincia de Imbabura (norte), también con artillería pesada.

Delincuencia organizada

De acuerdo con el Ejército de Ecuador, dentro de los implicados en la minería ilegal se encontraban grupos de la "delincuencia organizada" supuestamente vinculados con la banda Los Choneros, que usan este delito como "fachada para sus actividades delictivas".

La inteligencia militar sostuvo que existen claros indicios de la presencia de Los Choneros en la zona y expresó que estos grupos se dedican al "contrabando de armas, extorsión y microtráfico, que utilizaban la minería ilegal como fachada para sus actividades".

Sin embargo, esta es la primera vez que se vincula a Los Choneros con la minería ilegal en la provincia del Azuay, un territorio donde la presencia de la banda Los Lobos es fuerte en zonas como Ponce Enríquez, según informaciones del diario Primicias.

FUENTE: Con información de Europa Press/Ministerio de Defensa del Ecuador

