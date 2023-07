Editorial 29 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de Marzo

Pregunto, a aquellos que tienen por ley la responsabilidad de dirimir este caso:

1- ¿Es justo acusar de terrorista a un líder de los derechos civiles?

2- ¿De ser condenado es justo imponerle el castigo de la deportación?

3- ¿Y de resultar deportado es justo enviarlo para Cuba; un país cuya doctrina es practicar el TERRORISMO en todos sus talantes; un país que está en la lista negra de los Estados Unidos, precisamente por practicar y apoyar a los países terroristas?

Honorables señores del Tribunal, jueces, fiscalía y miembros del jurado, los augurios apuntan a un fallo torcido que pone de patas arriba a la justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. La petición hecha por la parte fiscal es totalmente INFAME frente a los códigos de justicia norteamericana. La balanza de la ley nunca deberá ponderarse a favor de una deportación de Ramón Saúl Sánchez. Si ello ocurriese seríamos testigos de un episodio del circo romano cuyo argumento de deportación no es otra cosa que aplicar una pena de muerte subrepticia a un líder de la comunidad cubana en el exilio; una personalidad semejante a la de Mahatma Gandhi.

A nombre de los 37 muertos y 31 sobrevivientes; a nombre de los familiares de las víctimas en el hundimiento del remolcador 13 de Marzo; un crimen de lesa humanidad cometido por la dictadura cubana a siete millas del Malecón habanero durante la madrugada del 13 de julio de 1994. A nombre de esta efeméride de recordación, les pido a aquellos que integran el arbitraje legal que juzgará a “Ramoncito” que no destiñan sus atuendos de sabiduría y excelencia. No olviden que la toga, que hoy visten, son los atuendos de la autoridad y la imparcialidad. Y representa la igualdad ante la ley y la neutralidad en el proceso judicial. Ese ser humano sentado injustamente en el banquillo de los acusados merece el fallo de NO CULPABLE y el premio del derecho a la residencia permanente en los Estados Unidos de Norteamérica.

En lo adelante convoco a una plegaria universal para que Dios anide en las conciencias de los letrados, para que encuentren un fallo justo y liberen a Ramón Saúl Sánchez de la espada justiciera que durante muchos años ha sido una amenaza frente a su pecho. Del mismo modo invito a las almas de nuestros muertos, cuya proximidad con Dios es notoria, a que intercedan en favor de su inocencia.

Por eso, al poner broches a este documento lo hago repleto de euforia por la oportunidad que me da la vida de hacer algo por Ramoncito, a modo de compensar los innumerables gestos de denuncia, apoyo y solidaridad hacia las familias involucradas en el crimen del remolcador 13 de Marzo. Este patriota que defiende la causa cubana abrazado a la lucha pacífica bajo las banderas de la paz, y a bordo del Yate Democracia y sus flotillas repletas de pueblo, nunca vaciló a la hora de rendir tributos en el mar a los muertos en la masacre del remolcador 13 de Marzo durante 29 julios repetidos.

Si bien, a pesar del tiempo corrido, las lágrimas siguen resbalándose por mi cara y la precariedad de mi salud amenaza con extinguirme, les dejo la promesa de que mientras viva seguiré insistiendo en una reivindicación para mis muertos.

Un aforismo final para mi hermano Ramoncito: “Ojalá que el desafuero nunca nuble tu camino y que un cielo azul siga revoloteando tus cabellos” Jomás

Jorge A García, perdió 14 familiares en el crimen del remolcador.

Carta abierta

Cuando la Justicia da tumbos peligra la suerte de los inocentes

A quien pueda interesar:

Escribo estas líneas a fin de impedir que, la casualidad o las acciones de alguna “mano negra” dañen los destinos de un líder o le arrebate su derecho, bien ganado, a vivir en libertad.

Soy una víctima del régimen cubano que carga a cuestas el dolor por la pérdida de 14 familiares salvajemente asesinados en un crimen sin castigo, el hundimiento del remolcador “13 de Marzo”, hecho perpetrado por las hordas gubernamentales, durante la madrugada del 13 de julio de 1994 a siete millas del malecón de La Habana; cuyos cadáveres todavía espero para darles cristiana sepultura.

Este crimen, de conocimiento global, me califica para obtener el derecho de Asilo y en mayo de 1999 llegue a los Estados Unidos en compañía de mi esposa y mi hija. Ya en suelo americano entre las personas que acuden a recibirme descuella la imagen de alguien, a quien había visto con anterioridad en la televisión, me refiero a Ramón Saúl Sánchez, un líder que desde los primeros momentos muestra su entrañable solidaridad con nuestros muertos. Naturalmente, de ahí nace mi adhesión a él, apego que va creciendo en la medida que interiorizamos fraternalmente. Enseguida me sumo a sus actividades sanas y luctuosas a fin de conmemorar cada aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Es así, que desde 1999 no falto a ninguna de estas citas; un aval que me permite hablar con propiedad sobre la vida y las acciones de Ramón Saúl Sánchez, un hombre de bien, un gran amigo; un líder de multitudes abrazado y querido por la comunidad cubana en el exilio.

El dedo acusador de Fidel Castro, en particular, y del régimen de La Habana, en general, siempre suele señalar de “terrorista” a Ramón Saúl Sánchez. Para mi asombro, hoy veo que también las Cortes americanas se hacen eco a estas falsas acusaciones y se alistan con premura para un Proceso cuya finalidad busca deportarlo.

Pienso que los tribunales apenas conocen la naturaleza y las acciones de Ramón Saúl Sánchez, basta tratarlo para que uno se dé cuenta de su estirpe humana. Sabe Dios qué voces malignas susurran al oído de estos letrados para persuadirlos a tomar un veredicto de condena; A mi juicio una decisión errada del tribunal, más aún en momentos donde La Habana negocia con Rusia, China e Irán tratados oscuros que amenazan la seguridad de los Estados Unidos y el retorno a una edición de la Guerra Fría, semejante a la que tuvo lugar durante los años sesenta.

Conozco a Ramoncito por más de cinco lustros y me confunde la similitud del apelativo TERRORISTA” muchas veces cacareado por la dictadura ahora también en boca de los juristas de las Cortes de Migración que asumirán la bochornosa decisión de juzgarlo:

¿TERRORISTA es aquel que lucha por los derechos civiles de un pueblo oprimido por más de sesenta años?

¿TERRORISTA es aquel que rinde tributo a las víctimas inocentes de un crimen político de manera consecutiva durante 29 años?

¿TERRORISTA es aquel que convoca a las FLOTILLAS donde participan un grupo de naves civiles artilladas con flores, y financiada por el bolsillo de cada uno de los participantes?

¿TERRORISTA es aquel que ofrenda su vida en HUELGAS DE HAMBRE a fin dirimir el derecho arrebatado a otros inocentes?

¿TERRORISTA es aquel desarmado que esgrime el arma de la ORACIÓN antes de llevar a cabo una convocatoria de TRIBUTO u otras actividades?

Hasta hoy mi concepto de TERRORISTA conserva muy poco o ninguna similitud con la etiqueta que le quieren colgar a mi amigo Ramoncito.

TERRORISTA: es quien practica el TERRORISMO o ejerce una sucesión de actos de violencia para infundir el terror con actuaciones criminales llevadas a cabo muchas veces por bandas organizadas que reiteradamente y de modo indiscriminado rompen la paz social.

Me perdonan la argucia o la ignorancia de algunos; pero en Ramón Saúl Sánchez hay un hombre de fe, un alma dispuesta a ayudar a los demás desinteresadamente, incluso, a dar su propia sangre y su vida por una causa justa. No es un hombre que esgrime las armas para su defensa personal u otros fines. Tampoco enarbola banderas políticas para ganar pleitos. Y no dejo de repetir que están equivocados aquellos ingenuos o mal intencionados que pretenden hacerle una falsa imagen.

Finalmente, y con el derecho que me asiste de ser cubano y ciudadano americano a la vez y servir como portavoz de las familiares víctimas, de los muertos y sobrevivientes en el hundimiento del remolcador 13 de Marzo, pido:

• A los miembros del Tribunal (Juez, Fiscalía, Jurado y Defensa) a las autoridades de Migración, en particular, que lleven a cabo un proceso justo que arrincone a las sombras del desafuero e impida el asomo de una deportación en contra de Ramón Saúl Sánchez.

Si llegara a suceder lo contrario estaríamos viendo lo que raramente ocurre en una sociedad democrática, un veredicto injusto de las Cortes americanas que viola el derecho de Asilo y pone en las fauces del enemigo, la vida; en riesgo a un luchador pacífico abanderado de la paz y la lucha no violenta.

Conmigo tienen a mano un testigo que, llegado el momento, puede poner su granito de arena sobre la vida y obra de Ramón Saúl Sánchez un estimable ser humano.

Jorge A. García, quien perdió a 14 familiares en el hundimiento del remolcador 13 de Marzo.

“Cada vez que un hombre defiende un ideal o actúa para mejorar la suerte de otros o lucha contra la injusticia, envía una pequeña oleada de esperanza”. Robert F. Kennedy.