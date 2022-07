13 de julio de 1994-2022

"Mi homenaje póstumo a las víctimas y un tributo a la memoria de Juana Carrazana Hernández"

Si bien se dice fácil, esta enorme carga de años ya doblega mis piernas y estruja mi corazón y la conciencia.

No fue un accidente como suelen afirmar, por esta fecha, los voceros de la dictadura. Aún conservo muy fresco en la mente los relatos de los sobrevivientes y el fruto de mis investigaciones acerca de lo ocurrido aquella noche oscura del 13 de julio de 1994 a las 3 y 50 de la madrugada, a siete millas del malecón habanero: “Al mando del General de División Senén Casas Regueiro el régimen sazona un macabro escarmiento bajo el apoyo de tres embarcaciones Polargo 2, 3, y 5 (tripuladas en su gran mayoría por militares encubiertos). A fuerza de chorros de agua a presión y bandazos hunden el remolcador 13 de marzo con 68 personas a bordo. A pesar del ruego de las víctimas, muchas sin saber nadar, sueltas en el mar y rodeadas de tiburones, las naves asesinas abandonan el escenario sin brindar socorro. El genocidio deja un saldo de 37 muertos (10 niños incluidos) y 31 sobrevivientes. Los cadáveres nunca fueron devueltos a sus familiares para darles cristiana sepultura”.

De qué vale tanto andar, a veces por caminos tortuosos, si no he logrado un ápice de justicia para mis muertos. Estoy por pensar que una dictadura cruel y barata puede cometer infinidad de crímenes y salir indemne a los ojos de la justicia global. Acaso la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas puso, ha puesto, o pondrá el dedo sobre la llaga. Acaso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA puso… si, pero el caso “11.436 Víctimas del barco remolcador 13 de marzo-Cuba” reposa bajo una cláusula jurídica denominada “seguimiento de recomendaciones” y siguen los “acasos” trabados en los archivos de otras entidades legales; pero veo con muchísimo dolor que el crimen del remolcador quede en el olvido. De nada me sirve dirimir el caso en las Cortes Americanas; el crimen se cometió en Cuba y los Estados Unidos no tienen jurisdicción a los efectos de la competencia de sus tribunales. Del mismo modo la ONU o el Tribunal Penal Internacional (TPI) cogen los casos siempre que un país represente a las víctimas.

Entretanto el miedo lleva a la dictadura a repartir montones de años en cárcel a los muchachos del 11 de julio, simplemente por manifestar su derecho a la libre expresión con gritos de: LIBERTAD Con qué moral la tiranía podrá pedir clemencia llegado el momento de su juzgamiento si nunca ha tenido piedad con nadie. ¿Cuántas cadenas perpetuas? ¿Cuántas cámaras de gas, inyecciones letales o paredones de fusilamiento les caben a estos gendarmes por la matanza del remolcador, por el crimen de Canímar, por los fusilados, por los asesinados en la limpia del Escambray o en Girón, por los muertos en Angola, entre otros crímenes?

El hundimiento del remolcador pide a gritos un “Nuremberg” o algún tribunal internacional similar a La Haya. Insisto, a sabiendas, de que, si no nos apresuramos, en breve no quedará ningún criminal vivo a quien juzgar como tampoco ningún dedo acusador. El tiempo nos aplasta y moriremos por una enfermedad, vejez o tristeza. Y qué decir del remolcador hundido y los cuerpos de las víctimas en el fondo del mar. Si algo pudiera hallarse… ¿serviría como prueba a los peritos de Criminalística? Se me anuda la garganta y se me crispa el pellejo tan solo de pensar que mañana puedo irme de este mundo sin haber podido reivindicar a mis muertos.

Antes de finalizar les dejo los nombres, las edades y las imágenes de las víctimas del remolcador; víctimas del terror de una dictadura, que no solo arrebata vidas inocentes también mata los sueños de quienes sobreviven.

Jorge A García, autor del libro “El hundimiento del remolcador 13 de marzo”.

LOS MUERTOS

NIÑOS

1-Hellen Martínez Enríquez, 5 meses

2-Xicdy Rodríguez Fernández, 2 años

3-Ángel René Abreu Ruiz, 3 años

4-José Carlos Nicle Anaya, 3 años

5-Giselle Borges Álvarez, 4 años

6-Caridad Leyva Tacoronte, 5 años

7-Juan Mario Gutiérrez García, 10 años

8-Yasser Perodín Almanza, 11 años

9-Yousell Eugenio Pérez Tacoronte, 11 años

10-Eliecer Suárez Plasencia, 12 años

JÓVENES

11-Mayulis Méndez Tacoronte, 17 años

12-Miladys Sanabria Cabrera, 19 años

13-Joel García Suárez, 20 años

14-Odalys Muñoz García, 21 años

15-Yaltamira Anaya Carrasco, 22 años

16-Yuliana Enríquez Carrazana, 22 años

17-Lissett María Álvarez Guerra, 24 años

18-Jorge Gregorio Balmaseda Castillo, 24 años 19-Ernesto Alfonso Loureiro, 25 años

20-María Miralis Fernández Rodríguez, 27 años

21-Jorge Arquímedes Levrígido Flores, 28 años

22-Leonardo Notario Góngora, 28 años

23-Pilar Almanza Romero, 31 años

24-Rigoberto Feu González, 31 años

25-Omar Rodríguez Suárez, 33 años

26-Lázaro Enrique Borges Briel, 34 años

27-Martha Caridad Tacoronte Vega, 35 años

28-Julia Caridad Ruiz Blanco, 35 años

MAYORES DE 35 AÑOS

29-Eduardo Suárez Esquivel, 38 años

30-Martha María Carrasco Sanabria, 45 años

31-Augusto Guillermo Guerra Martínez, 45 años

32-Rosa María Alcalde Puig, 47 años

33-Estrella Suárez Esquivel, 48 años

34-Reynaldo Joaquín Marrero Alamo, 48 años

35-Amado González Raíces, 50 años

36-Fidencio Ramel Prieto Hernández, 51 años

37-Manuel Cayol, 52 años

LOS SOBREVIVIENTES

NIÑOS

1- Mylena Labrada Tacoronte, 3 años

2- Dadney Estévez Martínez, 3 años

3- Sergio Perodín Almanza, 8 años

4- Yandi Gustavo Martínez Hidalgo, 10 años

5- Susana Rojas Martínez, 10 años

6- Reynaldo Marrero Carrazana, 16 años

7- José Fabián Valdés Colón, 16 años

JÓVENES

8- Janet Hernández Gutiérrez, 21 años

9- Daniel Erick Herrera Díaz, 21 años

10- Frank González Vázquez, 22 años (No foto)

11- Dariel Prieto Suárez, 23 años

12- Jorge Luis Cuba Suárez, 23 años

13- Raúl Muñoz García, 25 años (Patrón del 13 de marzo)

14- Daisy Martínez Fundora, 27 años

15- Iván Prieto Suárez, 27 años

16-Modesto Almanza Romero, 28 años

17- Eugenio Fuentes Díaz, 29 años

18- Jusanny Tuero Sierra, 29 años

19- Mayda Tacoronte Vega, 30 años

20- María Victoria García Suárez, 30 años

21- Román Lugo Martínez, 30 años

22- Julio César Domínguez Alcalde, 30 años

23- Pedro Francisco Crespo Galego, 31 años

24- Juan Fidel González Salinas, 35 años

MAYORES DE 35 AÑOS

25- Gustavo Guillermo Martínez Gutiérrez, 37 años

26- Sergio Perodín Pérez, 39 años

27- Armando Morales Piloto, 39 años

28- Juan Gustavo Bárzaga del Pino, 39 años

29- Jorge Alberto Hernández Ávila, ---

30- Juan Bernardo Varela Amaro, (Fallecido en el Exilio)

31- Arquímedes Levrígido Gamboa, 52 años