Edmundo González Urrutia: "Actuación de EEUU en embajada es un mensaje claro al país y al mundo"

Desde su cuenta en X, González Urrutia, señaló este miércoles 7 de mayo que los activistas Omar González, Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos y Claudia Macedo, tras su injusta presión, ya están a salvo y en territorio estadounidense.

"Su liberación es una victoria de la dignidad frente al abuso, y una prueba de que el régimen no es impenetrable, se resquebraja desde adentro. Por más que intenten imponerse con miedo y represión, no hay estructura autoritaria que aguante la presión de unos ciudadanos decididos a cambiar y una comunidad internacional que no se rinde", indicó el dirigente, quien se encuentra de exilio forzado en España desde septiembre de 2024.

Omar, Magallí, Pedro, Claudia y Humberto ya están a salvo. Tras más de un año de encierro injusto en la embajada Argentina,en Caracas, su liberación es una victoria de la dignidad frente al abuso, y una prueba de que el régimen no es impenetrable, se resquebraja desde adentro.… — Edmundo González (@EdmundoGU) May 7, 2025

Por su parte, la líder opositora, María Corina Machado, elogió la operación de rescate de los activistas opositores que formaban parte de su equipo de colaboradores. "Una operación impecable y épica por la libertad de cinco héroes de Venezuela. Mi reconocimiento y agradecimiento infinito a todos los que la hicieron posible", señaló en la red X.

Rescate de EEUU

El rescate y traslado a Estados Unidos de los cinco activistas opositores fue confirmado, la noche del martes 6 de mayo, por el secretario de Estado Marco Rubio. En este sentido, el funcionario dijo que "el régimen ilegítimo" de Nicolás Maduro socavado las instituciones venezolanas, viola los derechos humanos y pone en peligro la seguridad regional.

“Extendemos nuestra gratitud a todo el personal involucrado en esta operación y a nuestros socios que contribuyeron a la liberación segura de estos héroes venezolanos”, señaló Rubio.

Manuel Adorni, vocero presidencial del Gobierno de Javier Milei, aseguró que la salida de los cinco opositores asilados en la embajada en Caracas fue "una extracción, no una negociación".

FUENTE: Con información de Edmundo González Urrutia/ Diario Las Américas