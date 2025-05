Brasil afirma que Maduro "nunca respondió" a solicitud de salvoconductos para asilados en embajada

Asimismo, Brasil dijo que la negativa de Venezuela "prolongó la difícil situación humanitaria en la residencia de la embajada argentina en Caracas, que se encontraba rodeada de fuerzas de seguridad".

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva asumió la representación de la embajada de Argentina, tras la ruptura de relaciones entre el Gobierno de Javier Milei y el régimen de Nicolás Maduro. Este miércoles, Brasil dijo que la salida de los activistas Magalli Meda, Omar González, Pedro Urruchurtu, Carlos Macedo y Humberto Villalobos “pone punto y final a este episodio y al drama vivido por los solicitantes de asilo durante más de 400 días".

Los cinco refugiados enviaron una carta al presidente Lula, el pasado 28 de abril, en la que le pedían medidas urgentes para garantizar su salida segura de Venezuela. En ese sentido, indicaron: “Brasil no ha exigido con claridad y celeridad una solución diplomática para esta grave situación (...). Es difícil no notar la contradicción en la forma en que el gobierno brasileño ha manejado casos similares, incluso involucrando a personas procesadas y condenadas por delitos graves, en los que la gestión eficiente y rápida de su gobierno para que se concedieran los salvoconductos fue evidente, algo que no ha ocurrido en nuestro caso que somos inocentes”.

Operación de EEUU

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha dicho que “tras una precisa operación, todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense".

Al referir la situación que vivían los activistas opositores, colaboradores de María Corina Machado, Rubio sostuvo: "El régimen ilegítimo de Maduro ha socavado las instituciones venezolanas, violado los derechos humanos y puesto en peligro nuestra seguridad regional".

FUENTE: Con información de Europa Press/Infobar