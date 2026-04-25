EEUU abre Centro de Información de Negocios digital para reactivar exportaciones a Venezuela

MIAMI .-En busca de impulsar las relaciones comerciales, la Administración de Comercio Internacional (ITA, por sus siglas en inglés) puso a disposición del sector privado de EEUU un canal de información sobre negocios a través del cual se busca reactivar las exportaciones en Venezuela, decaídas hace varios años.

La información, difundida por ITA y replicada por la Embajada de EEUU en Caracas a través de la red X , indica que el Centro de Información de Negocios tiene el propósito de ayudar “a identificar oportunidades comerciales y conectar a las empresas estadounidenses con dichas oportunidades”.

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También ofrece asistir a las empresas que estén interesadas “en la navegación de sanciones de los EEUU, controles de exportación y dinámicas del mercado, con el fin de impulsar las exportaciones estadounidenses hacia Venezuela”, según el mensaje que procura incentivar el comercio en medio de las relaciones entre ambos países.

Centro de EEUU para exportación

El Centro de Información de Negocios sobre Venezuela es un canal digital que ofrece el Departamento de Comercio a través de ITA para que empresarios cuenten con nuevas oportunidades de exportación y así ampliar el mercado.

“Con ello se busca acelerar los lazos comerciales y apoyar la participación del sector privado de los EEUU”, reafirma el mensaje.

La ITA invita a los interesados a visitar el Centro de Información para obtener información necesaria sobre exportaciones a Venezuela.

Hasta 2024, las exportaciones a Venezuela se han centrado en combustibles minerales, maquinarias y productos alimenticios, según The Observatory of Economic Complexity.

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FUENTE: Con información de ITA redX