EEUU asegura que Irán pronto colapsará por el bloqueo naval a sus exportaciones de crudo

Helicópteros AH-64 Apaches del Ejército de Estados Unidos sobrevuelan el Estrecho de Ormuz durante una operación de patrullaje. Los soldados están proporcionando una presencia visible en apoyo a la libertad de navegación.

WASHINGTON — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos respaldó este martes la continuidad del bloqueo naval que el Comando Central mantiene sobre los puertos de Irán, asegurando que la restricción a sus exportaciones de crudo pronto asfixiará los ingresos económicos del régimen.

"En cuestión de días, los almacenes de la Isla de Kharg, estarán llenos y los frágiles pozos petroleros iraníes quedarán cerrados", publicó en su cuenta de X el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en respaldo al bloqueo ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que se mantiene desde hace 10 días.

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De acuerdo con Bessent, es fundamental que Estados Unidos continúe aplicando "máxima presión" mediante la 'Operación Furia Épica Económica' para debilitar la capacidad económica de Teherán.

Bloqueo naval se mantiene

A pesar de extender el alto el fuego, Trump afirmó que mantiene el bloqueo naval estadounidense contra buques iraníes que ordenó tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones con Irán del pasado 11 y 12 de abril.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tenía previsto viajar este martes por la mañana a Islamabad para una segunda ronda de negociaciones, pero suspendió la visita dado que Teherán no confirmó oficialmente su participación.

Trump se reunió en la Casa Blanca con la cúpula de Seguridad Nacional del país a horas de que venciera el miércoles el alto el fuego de dos semanas declarado a principios de abril.

Además de Vance, estuvieron en la reunión el secretario de Estado, Marco Rubio; el de Defensa, Pete Hegseth, y los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del mandatario.

Gobierno de Irán dividido

Trump anunció este martes la extensión del alto el fuego de manera indefinida hasta que la República islámica presente una propuesta de acuerdo, dando marcha atrás a las amenazas de bombardeos que había emitido previamente.

El mandatario justificó su decisión asegurando que el "Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido" y dado que el Gobierno pakistaní, que ejerce como mediador, le ha solicitado suspender el "ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada".

La segunda ronda de conversaciones en Islamabad permanece en el aire mientras las posiciones de Washington y Teherán siguen enfrentadas.

Además, este martes, el Tesoro incrementó la presión sobre Teherán al sancionar a personas y empresas que han ayudado a Irán a obtener armamento como misiles balísticos.

Irán reaccionó al alto el fuego de Trump, diciendo que "no tiene sentido", ya que según el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, Estados Unidos no está en capacidad de imponer condiciones y equiparó el bloqueo naval con un bombardeo.

FUENTE: Con información de EFE