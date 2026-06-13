Jefe de la DEA: "Seguiremos persiguiendo agresivamente a los cárteles terroristas designados"

Esta captura de pantalla de un video publicado por el presidente de EE. UU., Donald Trump, en su cuenta de Truth Social el 12 de junio de 2026, muestra lo que el presidente Trump dice que es un ataque mortal al líder de Tren de Aragua.

WASHINGTON. - El jefe de la Administración de Control de Drogas de EEUU ( DEA , por sus siglas en inglés),Terrance Cole, afirmó que la muerte de Héctor Guerrero, conocido con el alias “El Niño Guerrero”, es un duro golpe para el Tren de Aragua, de Venezuela y también “un recordatorio de que los líderes criminales no pueden eludir la justicia", en alusión a los cárteles de la droga.

"Creía que podía escapar del alcance de las fuerzas del orden desde un refugio seguro. Estaba equivocado", dijo Cole en un comunicado en su cuenta en X, al comentar “la operación conjunta” contra el Tren de Aragua, designada organización terrorista por EEUU, que se llevó a cabo en el enclave de oro, en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela..

Narcoterrorismo EEUU afirma que la muerte del jefe del Tren de Aragua "envía un mensaje claro a América Latina"

ATAQUE Venezuela confirma muerte del jefe del Tren de Aragua en un operativo coordinado con EEUU

Este viernes en la noche, el Secretario de Guerra, Peter Hegseth, agradeció el apoyo de Venezuela en el “ataque cinético”, ejecutado “ a principios de esta semana”, contra “un complejo de Tren de Aragua (TdA) en Venezuela”, y cuyo cabecilla Hector Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, fue confirmado muerto durante el ataque”, según informó en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2065847797966856600&partner=&hide_thread=false #DEA Administrator Cole: "The death of Héctor 'Niño' Guerrero is a significant setback for TdA & a reminder that criminal leaders cannot outrun justice. He believed he could escape the reach of LE from a safe haven. He was wrong." Read more:https://t.co/djJlptLWtX@TheJusticeDept pic.twitter.com/NXMjzlPSNn — DEA HQ (@DEAHQ) June 13, 2026

Persecución contra los cárteles no cesará

Según el jefe de la DEA, la operación conjunta es un aviso para los “líderes criminales”.

"La DEA y nuestros socios continuarán persiguiendo enérgicamente a los cárteles terroristas designados y a sus líderes dondequiera que operen”, afirmó.

Y advirtió: “Ningún rango está fuera de su alcance, ningún refugio es permanente y ninguna organización está por encima de la rendición de cuentas. La presión constante sobre estas organizaciones criminales debilita su capacidad para traficar drogas letales, propagar la violencia y amenazar la seguridad de nuestras comunidades”.

Desde el año pasado, el gobierno de EEUU ha sostenido que el C ártel de los Soles, organización de narcotráfico de Venezuela, financiaba operaciones del Tren de Aragua en sus acciones de crimen organizado transacional que logró penetrar en EEUU.

También el general Francis L. Donovan, Comandante del Comando Sur de EEUU, extendió su agradecimiento "a las fuerzas de seguridad venezolanas por su apoyo a la exitosa operación conjunta" que puso fin a las acciones criminales del “Niño Guerrero”, considerado una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

"Guerrero era un fugitivo buscado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, acusado de ordenar, dirigir y facilitar actos de terrorismo y violencia en los Estados Unidos”, sostuvo por la red X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2065630008215765340&partner=&hide_thread=false “We extend our gratitude to the Venezuelan security forces for their support to the successful joint operation against a Tren de Aragua compound that resulted in the death of the narco-terrorist organization’s leader Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero.”… https://t.co/GT4z4FMyYq — U.S. Southern Command (@Southcom) June 13, 2026

FUENTE: Con información DEA, Southcom, red X