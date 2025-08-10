domingo 10  de  agosto 2025
ALERTA

EEUU advierte a sus ciudadanos sobre los riesgos de invertir en Nicaragua

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado calificó la ley que convierte en propiedad estatal una franja de tierra a lo largo de todas sus fronteras como una “confiscación masiva”

La pareja dictatorial Rosario Murillo-Daniel Ortega imponen represión en Nicaragua.&nbsp;

La pareja dictatorial Rosario Murillo-Daniel Ortega imponen represión en Nicaragua. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una advertencia a sus ciudadanos sobre los riesgos de invertir en Nicaragua, tras la aprobación de una controvertida ley por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

A través de un comunicado en la red social X, el organismo expresó su preocupación por el impacto devastador que esta medida tendrá en decenas de comunidades. Además, instó a los ciudadanos estadounidenses a actuar con cautela si están considerando invertir en Nicaragua.

Lee además
Dusty Baker consiguió una Serie Mundial en 2022, cuando dirigía a los Astros de Houston
BÉISBOL

Nicaragua apuesta en grande: Dusty Baker será su mánager en 2026
Daniel Ortega y Rosario Murillo detentan el poder en Nicaragua.
ACUERDOS

China aumenta la explotación minera en Nicaragua, régimen aprueba nueva concesión

La nueva normativa, conocida como Ley de Territorio Fronterizo, establece que todas las tierras ubicadas dentro de un radio de 15 kilómetros desde cualquier punto de la frontera de Nicaragua pasan a ser propiedad del Estado. Esta medida de expropiación fue aprobada de manera expedita por la dictadura y considera zonas como espacios estratégicos para la soberanía y seguridad nacional, quedando bajo resguardo del Ejército.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado calificó la ley como una “confiscación masiva” que amenaza la vida y el sustento de miles de personas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WHAAsstSecty/status/1954197827942309891?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1954197827942309891%7Ctwgr%5E6ee5e64b93db7386822eb444acb71aea81091e90%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.martinoticias.com%2Fa%2Feeuu-alerta-a-sus-ciudadanos-sobre-los-riesgos-de-invertir-en-nicaragua%2F422737.html&partner=&hide_thread=false

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, líderes indígenas y sectores de la oposición han manifestado su rechazo a la ley impuesta por la dictadura de Ortega. Señalan que la medida no solo afecta directamente a las comunidades fronterizas, sino que también representa una amenaza para el medio ambiente y la estabilidad regional.

La decisión del régimen ha sido interpretada como un intento de consolidar el control estatal sobre amplias zonas del país, sin considerar las consecuencias sociales y ecológicas.

FUENTE: Redacción

Temas
Te puede interesar

Rosario Murillo: La maldad con rostro de mujer en Nicaragua

Más allá de la soberanía: Un repaso de la alianza de seguridad de México con Estados Unidos

¿Vivir cerca del mar aumenta o disminuye la esperanza de vida?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ayuntamiento de Miami Lakes.
TU DINERO

Miami Lakes enciende debate sobre aumento del 36% en impuestos a la propiedad

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. video
$40 millones en un año

Trump señala a Pelosi por usar información privilegiada para ganancias bursátiles "milagrosas"

Imagen referencial. 
ESTUDIO

¿Vivir cerca del mar aumenta o disminuye la esperanza de vida?

El actor venezolano Eduardo Serrano. 
FAMOSOS

Familia del actor Eduardo Serrano pide ayuda tras diagnóstico de cáncer

Esta foto grupal, tomada y distribuida el 10 de diciembre de 2024 por la agencia estatal rusa Sputnik, muestra a Liu Jianchao (2.º por la izq.), jefe del Departamento Internacional del Partido Comunista de China, recibiendo al vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev (3.º por la der.), en el aeropuerto de Pekín.   
ESFERAS DE PODER

Partido Comunista de China detiene a alto diplomático para ser interrogado

Te puede interesar

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. video
$40 millones en un año

Trump señala a Pelosi por usar información privilegiada para ganancias bursátiles "milagrosas"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial. 
ESTUDIO

¿Vivir cerca del mar aumenta o disminuye la esperanza de vida?

La Habana, Cuba. 
TESTIMONIO

Repatriado desde Alemania a Cuba: "Me arrepiento profundamente de volver"

Ayuntamiento de Miami Lakes.
TU DINERO

Miami Lakes enciende debate sobre aumento del 36% en impuestos a la propiedad

El Maleconazo en Cuba, agosto de 1995. 
CUBA

Agosto de 1994 podría repetirse, no le queda máscara al régimen