EEUU analiza solicitudes de refugios pendientes realizadas a través del programa Movilidad Segura

MIAMI.- El gobierno de Estados Unidos decidió cancelar el programa migratorio Movilidad Segura, mediante el cual se otorgaban refugios; así lo establece en el sitio en línea de esta iniciativa, donde se lee que "ya no está activo”. Sin embargo, de inmediato se agrega que “si su caso ya fue referido a los Estados Unidos, bajo esta modalidad, pronto recibirá información” de la solicitud.

El programa de Movilidad Segura, implementado en 2023 por la administración de Joe Biden y Kamala Harris, argumenta reducir la inmigración irregular y facilitar vías legales de inmigración. El programa migratorio fue cancelado por la nueva administración en la Casa Blanca.

Según una notificación oficial, la iniciativa “ya no está activa” y no se aceptarán nuevas solicitudes. Para aquellos cuyo caso ya fue referido a Estados Unidos para reasentamiento bajo este programa, se indica a los peticionarios que recibirán más información próximamente y que no necesitan tomar ninguna acción adicional en este momento, explicó la abogada experta en migración, María Herrera Mellado.

Revisión del programa

La medida incluye una revisión integral del programa y condiciona su reanudación a un informe que será presentado dentro de 90 días por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Estado a partir del 21 de enero, cuando fue suspendido.

Movilidad Segura analizaba y aprobaba los casos dentro de la categoría de "refugiados" con el apoyo de ACNUR, la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que se encargaban de evaluar la información hasta culminar con la etapa final de los servicios de reasentamiento o refugios de los solicitantes.

EEUU, Canadá y España son los países donde los solicitantes de refugio podían ser reasentados, pero con la retirada de Estados Unidos el programa está cerrado.

Para los casos aprobados bajo el programa de Movilidad Segura antes de su suspensión, se ha indicado que los beneficiarios deben esperar una comunicación formal con instrucciones sobre los siguientes pasos.

Aunque el programa ya no acepta nuevas solicitudes, los casos previamente aprobados continúan su curso, puntualizó la experta de la firma Kivaki Law Firm. En contraste con algunos programas como el “parole humanitario”, que ha sido revocado y que beneficiaba a 500,000 ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Este último fue implementado por Biden en octubre de 2022, con el argumento de "reducir" la migración ilegal, y que ya había sido suspendido en dos oportunidades por la propia administración demócrata por denuncias defraudes masivos cometidos por los beneficiarios y sus patrocinadores.

El presidente Donald Trump ha emitido una serie de Órdenes Ejecutivas en materia migratoria debido a la migración descontrolada por la frontera que generaron “niveles récord de migración” y que Estados Unidos carece de la capacidad para absorber un flujo tan elevado sin comprometer la seguridad y los recursos para la capacidad de asimilación de los refugiados.

30,000 ya en EEUU

Movilidad Segura había sido una herramienta para agilizar los procesos de refugio, reducir los riesgos asociados con la migración irregular y garantizar la seguridad de los solicitantes en tránsito en países de la región.

Según datos del Departamento de Estado, el programa Movilidad Segura estaba destinado a beneficiar a 125,000 personas, de las cuales al menos 30,000 personas ya viajaron a Estados Unidos desde su implementación, ofreciendo una alternativa legal y segura frente a los peligros de rutas migratorias irregulares, como era el caso de la Selva del Darién en Panamá.

Por seguridad, los números mostrados por el Departamento de Estado en Movilidad Segura siempre fueron bajos porque los entes involucrados tomaban una serie de medidas para prevenir que personas que no merecieran ese estatus se beneficiaran del mismo, por lo que siempre fue muy lento ese procedimiento, agregó Herrera Mellado.

Refugio vs. asilo

El asilo se solicita dentro de EEUU, antes de que la persona cumpla un año de permanencia en el territorio, o lo puede solicitar en un puerto de entrada fronteriza cumpliendo algunas directrices.

Por el contrario, la solicitud de refugio se elabora desde fuera. Es un proceso más largo y está amparado por normas internacionales. En ambos casos, se debe demostrar la persecución.

En el caso del parole humanitario, no es un refugio, es un permiso de entrada a Estados Unidos que se otorgaba por razones humanitarias urgentes o de beneficio público. Sin embargo, los republicanos denunciaron que Biden utilizó la medida para promover la migración masiva.

Es una alternativa que permite a los inmigrantes trabajar legalmente mientras resuelven su situación migratoria. Pese a que se hace desde afuera de EEUU, no califica como refugio. De igual manera, el Estatus de Protección Temporal (TPS) tampoco entra en esas consideraciones y, además, este último se solicita cuando la persona está en el país.

El único programa que tiene un plazo de “revisión” de la medida es el refugio otorgado por Movilidad Segura porque hay consideraciones de derecho internacional presentes; los otros programas fueron suspendidos.

Beneficios del refugio

Si EEUU aprueba a una persona como refugiado, esta recibe un examen médico, orientación cultural, ayuda con sus planes de viaje y un préstamo para llegar a Estados Unidos.

Después de la llegada, son elegibles para recibir asistencia médica y dinero en efectivo para cubrir algunos gastos, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la agencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).

Si la solicitud es aprobada, podrá viajar a los Estados Unidos legalmente. Además, con el estatus de persona refugiada podrá trabajar en los EEUU y puede optar a la residencia permanente.

Nacionalidades beneficiadas

Movilidad Segura funcionaba en los siguientes países, para ciertas nacionalidades.

Costa Rica: Personas de nacionalidad nicaragüense, venezolana y ecuatoriana que se encontraban presentes en el territorio de Costa Rica el 15 de septiembre de 2024 o antes.

Colombia: Personas de nacionalidad cubana, haitiana y venezolana que se encontraban presentes en el territorio de Colombia el 11 de junio de 2023 o antes.

Ecuador: Personas de nacionalidad cubana, haitiana, nicaragüense, venezolana y colombiana que se encontraban en el territorio de Ecuador el 18 de octubre de 2023 o antes.

Guatemala: Ciudadanos guatemaltecos y personas de nacionalidad salvadoreña, hondureña y nicaragüense que ingresaron a Guatemala antes del 16 de julio de 2024.

Las personas refugiadas podían ser trasladadas de manera legal y segura a los Estados Unidos y a otros países, incluyendo Canadá y España, que también participaron en ese plan.

FUENTE: CONSULTA ABOGADA MARÍA HERRERA MELLADO / DHS / DIARIO LAS AMÉRICAS