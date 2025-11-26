Trump a Maduro: "si tenemos que hacerlo por las malas, estará bien"

WASHINGTON. - El presidente de EEUU , Donald Trump , reafirmó su propósito de querer hablar con Nicolás Maduro , jefe del régimen en Venezuela , “de una manera fácil” en función de “salvar vidas”, pero advirtió que también podría “hacerlo por las malas” de no lograrse una llamada.

"Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien", dijo a los medios al insistir en sus planes de conversar con el jefe del régimen de Venezuela, lo cual ha sido reportado en otra ocasión.

“Podemos hacerlo fácil”, señaló el mandatario.

PRESIDENT TRUMP on potential talks with Venezuelan President Nicolás Maduro: "If we can save lives, if we can do things the easy way, that's fine. And if we have to do it the hard way, that's fine too." pic.twitter.com/g8pxPvcfgv — Fox News (@FoxNews) November 26, 2025

La razón de Trump

Con esta declaración, Trump deja claro la razón por la cual plantea el contacto con Maduro, descartando así cualquier especulación, en medio de las tensiones que llevaron a la suspensión de más de 30 vuelos internacionales desde y hacia Venezuela, tras un alerta de la FAA sobre riesgos en el espacio aéreo de Venezuela

La presión estadounidense se acrecienta con los ejercicios diarios de fuerzas militares de EEUU en el Caribe en su campaña contra los carteles del narcotráfico.

Entre estos se encuentra el Cartel de los Soles del que se responsabiliza a Maduro y a otros personeros de su régimen en Venezuela, y al que el gobierno estadounidense designó hace días “organización terrorista extranjera”.

Las fuerzas navales estadounidenses han destruido desde septiembre más de 20 embarcaciones atribuidas a los carteles de droga en el Caribe y el Pacífico, algunas procedentes de las costas venezolanas, alegando defensa de la seguridad nacional y regional

Este miércoles se espera que el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, llegue a República Dominicana para una visita oficial en el contexto de su acercamiento a otros países de la región para apoyar acciones militares en el Caribe.

