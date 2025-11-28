viernes 28  de  noviembre 2025
NARCOTRÁFICO

"Muy pronto", acción de EEUU por tierra contra traficantes venezolanos, asegura Trump

El presidente Trump afirmó que las fuerzas militares trabajan intensamente en la ofensiva de EEUU "Lanza del Sur" en el Caribe para disuadir el narcotráfico

Escuadrón de aviones caza de combate de EEUU en el Caribe.

Escuadrón de aviones caza de combate de EEUU en el Caribe.

@US_STRATCOM
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- En medio de la tensión que aumenta entre EEUU y Venezuela, el presidente Donald Trump aseguró que los esfuerzos para disuadir por tierra a “traficantes de droga venezolanos" comenzarán "muy pronto", en la llamada operación “Lanza del Sur” en el Caribe, en el contexto de la lucha contra el narcotráfico.

El mandatario hizo los comentarios durante una videoconferencia, en el contexto del Día de Acción de Gracias, con tropas estadounidenses, entre las cuales se encontraban efectivos que participan en la ofensiva militar en aguas internacionales de esa zona, se informó.

"En las últimas semanas, han estado trabajando para disuadir a los traficantes de drogas venezolanos, de los cuales hay muchos", dijo Trump al dirigirse a una unidad de bombardeo de la Fuerza Aérea con base en Texas.

Contra el narcotráfico en Venezuela

El presidente no precisó de inmediato el tipo de acciones “por tierra” a las cuales hizo referencia.

La declaración de Trump ocurre luego de que el viernes pasado la FAA estadounidense emitió un alerta de “precaución” en el espacio aéreo de Venezuela y parte del Caribe, lo cual fue interpretado como una acción inminente en territorio venezolano.

Varias aerolíneas interrumpieron sus conexiones desde y hacia Venezuela por razones de seguridad, a lo que el régimen de Maduro respondió con la revocación de licencias de esas empresas de transporte aéreo.

En el marco de la política antidrogas de EEUU, el Departamento de Estado designó recientemente al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, luego de haber sido categorizado también por el Departamento del Tesoro, junto a otros carteles de México, en septiembre pasado.

El despliegue de las fuerzas navales se ha intensificado en los últimos días y este jueves se informó sobre la incautación de cuatro toneladas de cocaína en el Pacífico por parte de la policía de Costa Rica, con apoyo de EEUU.

Incautación de cocaína

El hecho fue calificado de “histórico” por las autoridades de ese país.

Costa Rica enfrenta un auge de criminalidad relacionada con los cárteles de Colombia y México, que usan al país como centro logístico y de tráfico de drogas, principalmente hacia EEUU, se informó.

El hallazgo se produjo a 315 kilómetros de Puerto Golfito (provincia de Puntarenas, sur), en hechos en los que fueron detenidos dos colombianos.

En junio, la policía costarricense detuvo al exministro de Seguridad y exjuez de Costa Rica Celso Gamboa, quien enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos por narcotráfico.

También en República Dominicana se reportó que se incautaron 1,5 toneladas de cocaína en una embarcación y arrestaron a tres hombres, dos dominicanos y un colombiano, durante una operación conjunta con fuerzas de EEUU desplegadas en el Caribe.

La Dirección Nacional de Control de Drogas dominicana informó que se transportaban 1.497 paquetes presumiblemente cocaína", la mayor incautación en lo que va de 2025 .

El viernes, República Dominicana autorizó a EEUU a utilizar su principal aeropuerto y una base aérea para operaciones logísticas en medio de la presencia militar en el Caribe, durante la visita oficialdel jefe del Pentágono, Pete Hegseth al presidente Luis Abinader.

FUENTE: Con información de AFP

