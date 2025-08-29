viernes 29  de  agosto 2025
DIPLOMACIA

Marco Rubio visitará México el 3 de septiembre, confirma Sheinbaum

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio

JIM WATSON /AFP
Lee además
Joseph Osorio, neurocirujano de UC San Diego Health (EEUU), sostiene el primer implante de columna cervical anterior totalmente personalizado del mundo, creado mediante imágenes avanzadas, planificación asistida por IA e impresión 3D.    
AVANCES DE LA CIENCIA

Científicos de EEUU realizan la primera cirugía personalizada de columna cervical anterior
Vista de la estatua del libertador venezolano Simón Bolívar con una bandera venezolana como máscara en Caracas, el 5 de agosto de 2017. 
EDITORIAL

Bolívar Asked England for Help... Why Would Accepting It Today from U.S. Would Be Treason?
Temas
Te puede interesar

Bolívar pidió ayuda a Inglaterra... ¿por qué aceptarla hoy de EEUU sería traición?

China critica la visita de un senador de EEUU a Taiwán y asegura que "socava su soberanía"

El Cartel de los Soles frente al poder naval de EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta fotografía muestra al dictador venezolano, Nicolás Maduro, dando un discurso a soldados del ejército en un campo de entrenamiento en Caracas. 
POLÍTICA

Ante el avance de buques militares, Maduro desafía a EEUU: "No hay forma de que entren a Venezuela"

En este retrato, Ismael El Mayo Zambada, en el centro, aparece sentado junto a su abogado defensor Frank Perez, en el tribunal federal del distrito de Brooklyn, en Nueva York, el 13 de septiembre de 2024. 
NARCOTRÁFICO

"El Mayo" Zambada, una declaración histórica que golpea la credibilidad de las instituciones mexicanas

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
Despliegue militar

EEUU advierte que se reserva el derecho a usar "cualquier elemento" para frenar el narcotráfico en Venezuela

El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año
INFORME

Economía de EEUU crece 3,3% en el segundo trimestre, por encima de lo previsto

Un camión con combustible sale de Alligator Alcatraz en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier el 10 de julio de 2025 en Ochopee, Florida.
FALLO JUDICIAL

DHS confirma traslado de detenidos de "Alligator Alcatraz" en Florida

Te puede interesar

Un camión con combustible sale de Alligator Alcatraz en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier el 10 de julio de 2025 en Ochopee, Florida.
FALLO JUDICIAL

DHS confirma traslado de detenidos de "Alligator Alcatraz" en Florida

Por DANIEL CASTROPÉ
Imágenes del accidente en Miami en Only in Dade. 
SUCESO

Miami: Camión provoca choque múltiple en la I-95 a la altura de Ives Dairy Road

La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, durante una conferencia en San Juan, Puerto Rico, el 30 de junio de 2020
JUSTICIA

Exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez logra acuerdo y se declara culpable de un cargo menor

Esta fotografía muestra al dictador venezolano, Nicolás Maduro, dando un discurso a soldados del ejército en un campo de entrenamiento en Caracas. 
POLÍTICA

Ante el avance de buques militares, Maduro desafía a EEUU: "No hay forma de que entren a Venezuela"

Familiares de víctimas se abrazan tras la masacre del asesino transgénero de 23 años de edad.
MASACRE

Autoridades afirman que asesino de Minneapolis estaba "obsesionado con matar niños"