Muere el músico venezolano Gustavo Suárez Sarcos, fundador de Tecupae

MIAMI.- El músico y acordeonista venezolano Gustavo Suárez Sarcos, fundador de la reconocida agrupación Tecupae, falleció este miércoles en Estados Unidos , luego de enfrentar una dura batalla contra un cáncer cerebral que le fue diagnosticado en julio.

La noticia de su muerte conmovió al mundo artístico venezolano, pues Suárez fue una de las voces y talentos más representativos del Zulia durante las últimas tres décadas. Tras conocerse su diagnóstico, familiares y amigos iniciaron una campaña de recaudación de fondos en redes sociales, que contó con el respaldo de colegas como el dúo San Luis y de una amplia comunidad que lo recordaba como un artista carismático, un padre entregado y un amigo incondicional.

Gustavo Suárez fundó Tecupae en 1994, agrupación que marcó un antes y un después en la escena musical venezolana al fusionar balada, pop y ritmos tropicales. Con temas como Amor chiquitico, Y voy a amarte y Mentirosa, el grupo alcanzó un éxito sin precedentes, obteniendo un Triple Disco de Platino y posicionando cinco de sus canciones en el primer lugar del Record Report.

La calidad de su trabajo también fue reconocida a nivel internacional, al recibir dos nominaciones al Grammy Latino: una como Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Tiempo, y otra como Mejor Canción Tropical con Sueño contigo. Estos logros consolidaron a Tecupae como una de las agrupaciones más importantes de la música venezolana contemporánea.

Aunque la música fue su gran pasión, Gustavo Suárez también se destacó en otros ámbitos. Radicado en Miami, se desempeñaba como empresario y consultor de seguros, dirigiendo la firma SMART Life Consulting Group. Además, poseía una sólida formación académica en administración, zootecnia e ingeniería en producción animal, y estaba certificado como Coach Ontológico.

Reacciones

La partida de Gustavo Suárez generó múltiples mensajes de pesar y homenajes en redes sociales. Uno de los más emotivos fue el de Luis Leal, integrante de la agrupación Voz Veis, quien escribió en Instagram: “Toda una vida juntos, tantas historias… te vamos a extrañar un mundo, hermano”.

"Te voy a extrañar, hermano del alma, de la infancia, de la música y del camino. Y te voy a querer un mollejero siempre, con la risa activa y el corazón apretado", escribió la agrupación San Luis en Instagram.

Asimismo, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Zulia, expresó sus condolencias a la familia Suárez Sarcos, en especial a sus hermanos periodistas Mariana y Tomás, quienes acompañaron al músico durante su enfermedad.

En diversas plataformas digitales, colegas y fanáticos lo describieron como “un padre dedicado, un trabajador incansable y un amigo leal”.