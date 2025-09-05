viernes 5  de  septiembre 2025
OBITUARIO

Muere el músico venezolano Gustavo Suárez Sarcos, fundador de Tecupae

Su trabajo fue reconocido a nivel internacional, al recibir dos nominaciones al Latin Grammy como Mejor álbum tropical contemporáneo y como Mejor canción tropical

Muere músico Gustavo Suárez Sarcos, fundador de Tecupae

Muere músico Gustavo Suárez Sarcos, fundador de Tecupae

Captura de pantalla/ Instagram/ @sanluis
Por Patricia Guillén

MIAMI.- El músico y acordeonista venezolano Gustavo Suárez Sarcos, fundador de la reconocida agrupación Tecupae, falleció este miércoles en Estados Unidos, luego de enfrentar una dura batalla contra un cáncer cerebral que le fue diagnosticado en julio.

La noticia de su muerte conmovió al mundo artístico venezolano, pues Suárez fue una de las voces y talentos más representativos del Zulia durante las últimas tres décadas. Tras conocerse su diagnóstico, familiares y amigos iniciaron una campaña de recaudación de fondos en redes sociales, que contó con el respaldo de colegas como el dúo San Luis y de una amplia comunidad que lo recordaba como un artista carismático, un padre entregado y un amigo incondicional.

Lee además
No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas es una comedia romántica con Verónica Echegui. 
OBITUARIO

Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
El mundo despide a Giorgio Armani: tributos y homenajes tras su muerte
DUELO

El mundo despide a Giorgio Armani: tributos y homenajes tras su muerte

Gustavo Suárez fundó Tecupae en 1994, agrupación que marcó un antes y un después en la escena musical venezolana al fusionar balada, pop y ritmos tropicales. Con temas como Amor chiquitico, Y voy a amarte y Mentirosa, el grupo alcanzó un éxito sin precedentes, obteniendo un Triple Disco de Platino y posicionando cinco de sus canciones en el primer lugar del Record Report.

La calidad de su trabajo también fue reconocida a nivel internacional, al recibir dos nominaciones al Grammy Latino: una como Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Tiempo, y otra como Mejor Canción Tropical con Sueño contigo. Estos logros consolidaron a Tecupae como una de las agrupaciones más importantes de la música venezolana contemporánea.

Aunque la música fue su gran pasión, Gustavo Suárez también se destacó en otros ámbitos. Radicado en Miami, se desempeñaba como empresario y consultor de seguros, dirigiendo la firma SMART Life Consulting Group. Además, poseía una sólida formación académica en administración, zootecnia e ingeniería en producción animal, y estaba certificado como Coach Ontológico.

Reacciones

La partida de Gustavo Suárez generó múltiples mensajes de pesar y homenajes en redes sociales. Uno de los más emotivos fue el de Luis Leal, integrante de la agrupación Voz Veis, quien escribió en Instagram: “Toda una vida juntos, tantas historias… te vamos a extrañar un mundo, hermano”.

"Te voy a extrañar, hermano del alma, de la infancia, de la música y del camino. Y te voy a querer un mollejero siempre, con la risa activa y el corazón apretado", escribió la agrupación San Luis en Instagram.

Asimismo, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Zulia, expresó sus condolencias a la familia Suárez Sarcos, en especial a sus hermanos periodistas Mariana y Tomás, quienes acompañaron al músico durante su enfermedad.

En diversas plataformas digitales, colegas y fanáticos lo describieron como “un padre dedicado, un trabajador incansable y un amigo leal”.

Temas
Te puede interesar

Premios Goya 2026 se celebran en febrero en Barcelona

"Expediente Warren: El último rito" llega a cines de EEUU

Anahí vuelve como investigadora a "¿Quién es la máscara?"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un oficial de ICE observa el horizonte en la ciudad de Miami.
Migración

Detenidos cientos de surcoreanos en una fábrica de EEUU en redada migratoria

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
TENSIONES

Pentágono advierte: provocador vuelo de aviones venezolanos sobre buque de EEUU

Soldados del Ejército venezolano sobre tanques blindados asisten a un desfile militar para celebrar el 213 aniversario de la Independencia de Venezuela en Caracas, el 5 de julio de 2024.
Tension en el Caribe

Maduro habla de invasión de EEUU y de respuesta "armada" ¿Cuál es el poder militar real de Venezuela?

Vista de Alligator Alcatraz por dentro.  video
FALLO

Tribunal de apelaciones permite continuidad de operaciones en "Alligator Alcatraz"

Jonathan Parra y Paula Sánchez Zapata.
ESTAFA DE ALTA GAMA

Arrestan a pareja por vender Rolex falsos y desaparecer con 70.000 dólares

Te puede interesar

Alcaldesa de Miami-Dade  Daniella Levine Cava y el gobernador de Florida Ron DeSantis. 
FLORIDA

Alligator Alcatraz reabre: DeSantis celebra, Levine Cava denuncia "retroceso de la justicia"

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. 
MEDIDAS

EEUU anuncia restricciones de visas a centroamericanos vinculados al Partido Comunista Chino

El despliegue de las aeronaves al territorio estadounidense se produce en medio de crecientes tensiones con Venezuela.
TENSIÓN

EEUU envía aviones caza a Puerto Rico para combatir el narcotráfico

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en un evento en Florida.
DELITO

Desarticulan red de fraude migratorio de "cubañoles" hacia EEUU

Un empleado trabaja en una fábrica de procesamiento de aluminio.
EEUU

Desempleo se ubica en 4,3% y sube expectativas de recorte de tasas