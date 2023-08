EEUU cambia procedimiento de visado para cubanos en la Isla

La representación diplomática en Cuba precisa en una declaración que por el momento "no procesa" ese tipo de visas, por lo que los interesados deben pedir una cita en un tercer país, reseña Diario de Cuba.

"Hay un cambio en la validez de la visa de turista B2 para ciudadanos cubanos. A partir del 25 de agosto de 2023, las visas B2 emitidas a ciudadanos cubanos son válidas por cinco años y permiten múltiples entradas a EEUU", indica la nota, publicada en el sitio oficial de la sede diplomática.

"Los ciudadanos cubanos que tengan la visa B2 podrán viajar a EEUU varias veces durante un período de cinco años por turismo o visitas familiares", prosigue.

"La Embajada de EEUU en La Habana actualmente no procesa visas B2 de no inmigrante para viajes turísticos. Los ciudadanos y residentes cubanos que deseen solicitar una visa de turista B2 pueden pedir una cita para visa en cualquier Embajada o Consulado de los Estados Unidos fuera de Cuba que brinde servicios de visas de no inmigrante", finaliza.

Por el momento, la Embajada en La Habana solamente tramita visas de no inmigrante solicitadas de forma diplomática u oficial o para tratamientos médicos de emergencia.

No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional anunció el 17 de agosto pasado la reapertura de una oficina de campo internacional en La Habana para realizar trámites que agilicen el proceso de decenas de miles de cubanos que quieren emigrar a ese país por reagrupación familiar.

En enero de este año, la Embajada de Estados Unidos en Cuba reanudó sus servicios consulares y la tramitación de ciertos tipos de visados tras una pausa de más de cinco años.

Desde la misma fecha está en vigencia el programa de otorgamiento de parole humanitario que ha permitido a miles de cubanos con un patrocinador en EEUU emigrar a ese país de forma legal. Ello, mientras la Isla vive un éxodo histórico, que ha llevado a casi medio millón de residentes en Cuba a la nación del norte en los últimos dos años.

Solo en 2022, más de 313.000 cubanos migraron de forma irregular a ese país, lo que supone alrededor del 3% de su población.

Asimismo, durante el presente año fiscal, que comenzó el 1 de octubre de 2022, más de 6.800 cubanos han sido interceptados por los Guardacostas estadounidenses.

En tanto, unos 110.000 han cruzado la frontera sur de Estados Unidos durante los primeros nueve meses del presente año fiscal, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

