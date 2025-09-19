EEUU confirma destrucción de otra "narcolancha" en el Caribe

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025.

WASHINGTON - El presidente Donald Trump anunció este viernes que ordenó un ataque letal contra la cuarta embarcación en el Caribe acusada de traficar drogas ilícitas.

Trump aseguró que el barco estaba afiliado a una organización designada como terrorista y que la acción militar fue autorizada por el Secretario de Guerra, bajo órdenes presidenciales. Según el mandatario, fueron abatidos tres narcoterroristas a bordo y la operación se realizó en aguas internacionales.

"Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos. Inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico con el objetivo de envenenar a estadounidenses. El ataque mató a tres narcoterroristas a bordo del buque, que se encontraba en aguas internacionales. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido en este ataque".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/WhiteHouse/status/1969183464952840335&partner=&hide_thread=false STOP SELLING FENTANYL, NARCOTICS, AND ILLEGAL DRUGS IN AMERICA, AND COMMITTING VIOLENCE AND TERRORISM AGAINST AMERICANS!!! pic.twitter.com/p3BO1HHtby — The White House (@WhiteHouse) September 19, 2025

Además, el mandatario acompañó su declaración con un llamado contundente contra la venta de fentanilo y otras drogas: “¡¡¡DEJEN DE VENDER FENTANILO, NARCÓTICOS Y DROGAS ILEGALES EN ESTADOS UNIDOS…!!!”, puntualizó en un comunicado publicado en la red social X.

"Combatir al narcotráfico"

Esta acción forma parte de una campaña más amplia de Washington contra las redes de narcotráfico en la región del Sur (SOUTHCOM), que incluye despliegue militar en aguas del Caribe, uso de inteligencia para identificar embarcaciones sospechosas, y operaciones cinéticas – término utilizado para operaciones militares que implican ataques, indicó el portal de noticias Fox News.

Este ataque se suma a otros similares que EEUU ha reportado recientemente como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico en el Caribe. Las operaciones se enmarcan en una política de presión creciente hacia organizaciones criminales con presuntos vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, al que Washington acusa de permitir o proteger redes de narcotráfico transnacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/WhiteHouse/status/1969193407667929312&partner=&hide_thread=false ON VIDEO: U.S. Military Forces conducted a strike against a designated terrorist organization engaged in narcotrafficking. Intelligence confirmed the vessel was trafficking illicit narcotics and was en route to poison Americans. The strike killed three male narcoterrorists. pic.twitter.com/wjxRRMrxwB — The White House (@WhiteHouse) September 20, 2025

FUENTE: Con información de Fox News / Redes Sociales