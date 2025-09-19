EEUU recibe colaboración de jefe de aviación militar de Maduro tras deserción

Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023.

MIAMI .- Un alto oficial y jefe de la Aviación Militar de Venezuela desertó de las fuerzas armadas de Nicolás Maduro y se encuentra en EEUU colaborando con las autoridades en aportar información “sensible”, particularmente sobre el Cartel de los Soles, según información periodística.

Se trata del general de división , Pedro Rafael Suárez Caballero, quien se desempeñaba como jefe de Recursos Humanos de la Fuerza Aérea Venezolana y su deserción habría sido confirmada con fuentes calificadas, según el reporte que ha sido difundido por redes.

El abandono del militar se da en medio de una fractura dentro de la Fuerza Armada Nacional que dirige el ministro Vladimir Padrino López, aliado de Maduro, quien enfrentaba la mayor deserción castrense en enero, tras el fraude electoral de 2024, según la publicación española.

Suárez Caballero presidió el consejo de investigación de la Aviación Militar Bolivariana y se le señala de haber estado vinculado al Cartel de los Soles, además de ser un represor de otros militares para sostener el control del régimen

Deserción a fuerza militar de Maduro

Suárez Caballero habría huido de Venezuela en un bote disfrazado de pescador y fue capturado en Trinidad y Tobago y extraditado a EEUU, según los reportes.

“Está en EEUU revelando información sensible. Según ABC noticias”, se aseguró por la red social X, en medio de la mayor presión estratégica que ha ejercido el gobierno de EEUU contra el régimen de Venezuela.

La deserción de Suárez Caballero desató otros comentarios que consideran una “ironía” el abandono de las filas militares, luego que en junio sancionó a 80 sargentos por deserción “y hoy es él quien abandona las filas”, se afirmó en un portal de noticias de Instagram.

Se aseguró que el régimen habría emitido una orden de captura “vivo o muerto” contra él, al descubrir la deserción, de la que no se conocen aún más detalles.

FUENTE: Con información abc.es, redes