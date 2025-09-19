Anuncian "descertificación" de centro de trasplantes de la Universidad de Miami por fallas sistémicas

El secretario de Salud de EEUU, Robert F Kennedy Jr, y la Universidad de Miami (UM).

MIAMI. - El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) anunció el jueves la "descertificación" de la Agencia de Recuperación de Órganos Life Alliance de la Universidad de Miami, tras una investigación federal que reveló "años de prácticas inseguras, entrenamiento deficiente, bajo rendimiento crónico, falta de personal y errores de documentación".

Esta medida, impulsada por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., representa la primera vez en la historia que una organización de procuración de órganos (OPO) perdería su certificación federal en el país.

La decisión se enmarca en una reforma integral del sistema nacional de trasplantes, iniciada en julio, luego de que salieran a la luz prácticas alarmantes en varias organizaciones.

"Una organización de procuración de órganos debe servir como custodio confiable de cada órgano donado", declaró Kennedy en un comunicado de prensa, y añadió que no se permitirá "que ningún participante comprometa la vida humana".

Hallazgos críticos

La investigación del HHS sobre Life Alliance destapó una serie de irregularidades graves.

Entre los incidentes documentados se encuentra un supuesto error en 2024, en el que un cirujano rechazó un corazón donado debido a información incorrecta proporcionada por la agencia.

Asimismo, se determinó que las deficiencias de personal podrían haber resultado en la pérdida de hasta ocho recuperaciones de órganos por semana.

Caso enciende las alarmas

La reforma nacional del sistema de trasplantes fue catalizada por el caso de Anthony Thomas Hoover II en Kentucky, en 2021, quien despertó mientras era preparado para la extracción de sus órganos.

Una investigación posterior reveló que en una revisión de 351 casos de donaciones autorizadas pero no completadas, el 29.3% presentaba "características preocupantes", incluyendo pacientes con signos neurológicos incompatibles con la donación.

Reformas

Bajo el liderazgo de Kennedy, se han implementado cambios significativos para fortalecer la integridad y seguridad del sistema de trasplantes.

Entre las medidas adoptadas se incluyen salvaguardas para prevenir que se salte la lista de espera en la asignación de órganos, un sistema reforzado para la denuncia de malas conductas y una herramienta de transparencia que muestra cuándo los órganos se asignan fuera de los protocolos estándar.

Además, se ha vuelto obligatoria la designación de oficiales de seguridad del paciente en todas las organizaciones de procuración de órganos.

Proyección

Life Alliance, que ha servido al sur de Florida por más de 45 años, tiene derecho a apelar la decisión. Durante el proceso de impugnación, podrá continuar con sus operaciones.

Sin embargo, si la descertificación se mantiene, su contrato será reasignado a otra organización.

Esta acción sin precedentes envía una clara advertencia a las otras 54 organizaciones de procuración de órganos en el país.

Se estima que, bajo las nuevas regulaciones, un número significativo de estas entidades podría enfrentar la descertificación en los próximos años, lo que marca un punto de inflexión en la supervisión federal de un sistema del que dependen más de 100.000 estadounidenses en lista de espera.