viernes 19  de  septiembre 2025
EVALUACIÓN

Misión de la ONU: sistema judicial de Maduro facilita y encubre violaciones de derechos humanos

Grupo de expertos independientes de Naciones Unidas afirma en su informe que persiste la persecución y detenciones arbitrarias de opositores en Venezuela

Sede del Ministerio Público de la Fiscalía que ejerce el control del proceso judicial en Venezuela.

Sede del Ministerio Público de la Fiscalía que ejerce el control del proceso judicial en Venezuela.

CORTESÍA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GINEBRA.- En un nuevo informe sobre Venezuela, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU señaló que las autoridades judiciales del régimen de Maduro facilitaron y encubrieron graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como parte de una política de Estado para asediar a la oposición.

A un año de haber presentado su reporte de violaciones en 2024, el grupo de expertos reiteró que existe una práctica “sistemática” del régimen venezolano de realizar represión y persecución al mismo tiempo contra opositores, disidentes y de personas catalogadas como tales.

Lee además
Durante la protesta ante la sede de la embajada de España en Caracas, abogaron por la creación de una comisión internacional para supervisar la situación de los presos políticos del chavismo
REPRESIÓN

Comité por la Libertad de Presos Políticos pide a España que denuncie desapariciones forzadas en Venezuela
Vista general del edificio El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas, el 12 de septiembre de 2022. 
VENEZUELA

Comisión Interamericana de DDHH pide al régimen de Maduro que le deje visitar la cárcel El Helicoide

En ese año, el informe de la Misión dio cuenta de la “brutal represión” en las protestas poselectorales que dejaron 25 muertos, centenares de heridos y detenidos, en el contexto del fraude electoral del 28 de julio de 2024.

Los hechos recogidos y documentados entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, fueron considerados como “en una de las crisis de derechos humanos más agudas de la historia reciente del país”, según el reporte presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 9 de septiembre de ese año.

Derechos humanos en Venezuela

El informe presentado este viernes recoge de nuevo casos de violaciones, detenciones arbitrarias, violencia sexual, torturas y falta de atención médica de personas encarceladas por ser críticas del régimen, lo que ha causado muertes en muchos casos.

Destaca actos de violencia sexual contra mujeres detenidas, entre ellas adolescentes, y que incluyen a ciudadanas de 29 países.

La Misión considera que estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad, y que las autoridades del sistema judicial habrían permitido.

El informe indica directamente que las autoridades han contribuido de manera esencial a la concreción de esta política de Estado con actos deliberados que facilitaron las violaciones y garantizaron su encubrimiento, incumpliendo obligaciones constitucionales e internacionales.

Resalta que estos hechos por el régimen de Venezuela constituyen una amenaza para los derechos humanos y la democracia en la región.

FUENTE: Con información de ohchr.org; Monitoreamos

Temas
Te puede interesar

EEUU recibe colaboración de jefe de aviación militar de Maduro tras deserción

Supremo de Colombia ratifica la libertad del expresidente Álvaro Uribe

Daniel Noboa plantea convocar a una Asamblea Constituyente y denuncia "secuestro institucional"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Jaqueline García Roves, alcaldesa de Hialeah, junto a Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado. 
GUERRA AVISADA

Hialeah: mano dura contra vertido ilegal de basura

Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023. 
VENEZUELA

EEUU recibe colaboración de jefe de aviación militar de Maduro tras deserción

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
TENSIONES

Trump niega conversaciones para un cambio de régimen en Venezuela

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
COLOMBIA

Supremo de Colombia ratifica la libertad del expresidente Álvaro Uribe

Esta fotografía, publicada por el Gobierno de la Región de Sajalín el 30 de julio de 2025, muestra el tsunami que azotó Severo-Kurilsk, en la isla de Paramushir, en las islas Kuriles del norte de Rusia. Uno de los terremotos más fuertes jamás registrados azotó el Lejano Oriente, escasamente poblado, la madrugada del 30 de julio, provocando tsunamis de hasta cuatro metros (12 pies) en el Pacífico y provocando evacuaciones desde Hawái hasta Japón. 
MUNDO

Retiran alerta de tsunami tras sismo de magnitud 7,8 frente a costas del oeste de Rusia

Te puede interesar

Cúpula de la sede del Capitolio en Washington.
CONGRESO

Cámara de Representantes de EEUU aprueba plan temporal de presupuesto

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El pleno de la Comisión de Miami-Dade.
TU DINERO

Miami-Dade aprueba presupuesto de $12.9 mil millones tras maratónica sesión

Foto creada con la imagen del presidente Donald Trump y su par Xi Jinping.
DIáLOGO TELEFóNICO

Trump afirma que él y Xi Jinping "progresaron" en el acuerdo de TikTok

Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023. 
VENEZUELA

EEUU recibe colaboración de jefe de aviación militar de Maduro tras deserción

El alcalde de Homestead, Steve Losner, firma acuerdo con Sports Performance Hub. video
BUENA NOTICIA

Homestead sella acuerdo para un megaproyecto deportivo valorado en $275 millones