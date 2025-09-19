Miami-Dade aprueba presupuesto de $12.9 mil millones tras maratónica sesión

Comisionado Roberto González quien abogó por bajar la tasa de amillaramiento conversa con el vicepresidente Kionne L. McGhee.

MIAMI.- La Comisión de Miami-Dade aprobó en la madrugada de este viernes el presupuesto del condado para el año fiscal 2026, que asciende a $12.9 mil millones, tras una sesión maratónica que comenzó el jueves en la tarde y se prolongó hasta pasadas las 4 de la mañana. La reunión, realizada en el Centro de Gobierno Stephen P. Clark, contó con la inscripción de casi 190 residentes, quienes defendieron la necesidad de mantener accesible el transporte público, proteger los fondos para las artes y la cultura , y respaldar a las organizaciones sin fines de lucro que atienden a familias vulnerables.

El plan aprobado evita un aumento de 50 centavos en el pasaje de Metrorail y autobuses, costo que será cubierto con fondos de reserva. También restituye los recursos para entidades comunitarias y culturales, que habían expresado preocupación por recortes.

No obstante, el cierre de la Oficina de Nuevos Americanos, que apoyaba a inmigrantes legales en el proceso de residencia, y la eliminación de salvavidas en pozas públicas forman parte de los sacrificios para cubrir un déficit de 400 millones. Además, las tarifas de agua subirán un 4% y la tasa anual de recolección de basura aumentará en 5 dólares.

Declaraciones de la alcaldesa

La alcaldesa Levine Cava celebró en un comunicado la aprobación del presupuesto y agradeció la participación ciudadana en el proceso.

“En respuesta a las opiniones de la comunidad, y gracias a los fondos devueltos al Condado por las oficinas constitucionales, pudimos proteger el financiamiento para programas culturales, servicios para adultos mayores, parques y programas comunitarios críticos que brindan un salvavidas a las familias”.

“Nuestro presupuesto refleja nuestras prioridades y valores compartidos, mientras seguimos construyendo un gobierno más eficiente y efectivo, que gasta sabiamente cada dólar de los contribuyentes y garantiza que Miami-Dade permanezca resiliente y preparado para el futuro. Estoy orgullosa del trabajo que logramos juntos y confiada en que este presupuesto ayudará a construir un Miami-Dade más fuerte para todos”.

La alcaldes agradeció a los miembros de la Junta de Comisionados "por su alianza en aprobar un presupuesto fiscalmente responsable y equilibrado que protege los servicios esenciales e invierte en el futuro de Miami-Dade”.Y añadió: “Este año enfrentamos desafíos fiscales sin precedentes, pero trabajamos juntos para preservar el financiamiento de programas como la seguridad pública, los parques y el transporte, todo sin aumentar impuestos. Organizamos 20 foros públicos de presupuesto para comunicarnos con transparencia con la comunidad en cada paso, y estoy especialmente agradecida con todos los residentes que compartieron sus voces durante este proceso”.

Comisionado Roberto González quien abogó por bajar la tasa de amillaramiento conversa con el vicepresidente Kionne L. McGhee.

Posturas encontradas en la Comisión

El presupuesto incluye un incremento de 80 millones de dólares para la nueva oficina del sheriff, alcanzando un gasto total de 1,000 millones. La votación reflejó divisiones entre los comisionados.

El comisionado Roberto González, quien había propuesto una rebaja del 2% en la tasa de amillaramiento, votó en contra: “Es hora de que el gobierno se apriete el cinturón y brinde alivio fiscal a los contribuyentes”.

Por su parte, el presidente de la Comisión, Anthony Rodríguez, defendió mantener las tasas de amillaramiento estables, aunque mostró reservas sobre el impacto de ciertos incrementos. “Voté a favor de mantener las mismas tasas porque desafía al gobierno a mirar hacia adentro para enfrentar los retos presupuestarios y garantiza servicios críticos sin aumentar impuestos”, expresó.

Rodríguez explicó que apoyó mantener el amillaramiento para los bomberos y el sistema de bibliotecas, al considerar que son servicios vitales para la seguridad y el acceso comunitario. No obstante, votó en contra de los ajustes en tarifas y del presupuesto de UMSA, por considerar que las áreas no incorporadas siguen insuficientemente atendidas.

El presidente de la Comisión Anthony Rodríguez y el comisionado Roberto González conversan.

Retos futuros

Según Levine Cava, el déficit presupuestario que enfrentó el condado responde a la disminución de fondos estatales y federales en un momento de crecimiento de los gastos operativos. Pese a los aumentos en servicios básicos, la administración destacó que el plan evita subir impuestos a los residentes, protege servicios esenciales y mantiene la calificación crediticia del condado.

Con la aprobación de este presupuesto, Miami-Dade inicia el año fiscal 2026 el próximo 1 de octubre con un panorama marcado por el equilibrio entre restricciones financieras, demandas ciudadanas y la presión política por mantener estables las cargas impositivas.

