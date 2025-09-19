Trump afirma que él y Xi Jinping "progresaron" en el acuerdo de TikTok

Foto creada con la imagen del presidente Donald Trump y su par Xi Jinping.

WASHINGTON — El presidente Trump afirmó el viernes que él y el presidente chino, Xi Jinping, "progresaron" en un acuerdo para mantener TikTok disponible en Estados Unidos, y anunció que visitará Pekín a principios del próximo año.

"Acabo de tener una conversación telefónica muy productiva con el presidente Xi de China. Avanzamos en muchos temas muy importantes, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo de TikTok", escribió Trump en Truth Social tras la conversación matutina.

Trump también afirmó que él y Xi, de 72, acordaron reunirse en la cumbre de la APEC, programada del 31 de octubre al 1 de noviembre en Corea del Sur, y que el líder chino viajará a Estados Unidos "en el momento oportuno".

"¡La conversación fue muy buena, volveremos a hablar por teléfono, agradecemos la aprobación de TikTok y ambos esperamos reunirnos en la APEC!", concluyó el presidente.

Trump ha retrasado en cuatro ocasiones la implementación de una ley aprobada en el Congreso de forma bipartidista que exige a ByteDance, la empresa matriz de TikTok, dejar sus inversiones en la plataforma que debe ser vendida a propietarios estadounidenses o enfrentarse a una prohibición en Estados Unidos por motivos de seguridad nacional.

El jueves, en Inglaterra, declaró a la prensa que ve "valor" en TikTok, argumentando que le ayudó a mejorar su imagen entre los jóvenes votantes en las elecciones de 2024.

"El presidente chino Xi Jinping se comunicó por teléfono con el presidente estadounidense Donald Trump", informó la cadena estatal china CCTV.

Trump se refirió a la cita telefónica el jueves durante una entrevista con la cadena Fox News y dijo que hablarían "en relación con TikTok, y también sobre el comercio".

"Estamos muy cerca de acuerdos en todo. Y mi relación con China es muy buena", agregó.

La llamada entre ambos fue la segunda desde la asunción de Trump en enero, pero la tercera en lo que va de año.

El 5 de junio, el líder republicano dijo que Xi lo había invitado a ir a China, y también él propuso una invitación similar para que su homólogo chino visite Estados Unidos.

Acuerdo sobre TikTok

Los mandatarios, al parecer, programaron una nueva cita para abordar el tema y cerrar definitivamente el famoso drama de TikTok, después de que Trump pospusiera el martes por cuarta vez la prohibición de la plataforma en Estados Unidos.

En el acuerdo, TikTok en Estados Unidos sería "propiedad de todos los inversores estadounidenses, y de personas y empresas muy ricas", afirmó Trump, quien ha llegado a decir que la red social aumentó su popularidad entre los jóvenes y le ayudó a ganar las elecciones de 2024.

Según The Wall Street Journal, podría conformarse un consorcio para controlar TikTok, que incluiría al gigante tecnológico Oracle y dos fondos de inversión de California, Silver Lake y Andreessen Horowitz.

Aranceles

Durante la llamada, los dos líderes abordaron la política comercial, tras meses de negociaciones para alcanzar un compromiso sobre los aranceles.

A principios de año, las dos economías más grandes del mundo aumentaron drásticamente los aranceles recíprocos, en una disputa que interrumpió las cadenas de suministro globales.

Ambos llegaron luego a un acuerdo para reducir los gravámenes, que expira en noviembre, con aranceles del 30% a la importación de bienes chinos en Estados Unidos y del 10% a los productos estadounidenses importados en China.

Esta conversación telefónica se produce también después de que Xi organizara a principios de septiembre una cumbre regional con los dirigentes de Rusia e India, e invitara al líder norcoreano Kim Jong Un a un importante desfile militar en Pekín, unos eventos duramente criticados por Trump.

FUENTE: Con información de AFP.