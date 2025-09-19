viernes 19  de  septiembre 2025
MEDIDAS

Trump instaura una tarjeta de residencia "dorada". Cuánto cuesta y cómo obtenerla

Las visas H-1B tienen una duración determinada, inicialmente de tres años, prorrogables hasta seis años, para extranjeros patrocinados por un empleador

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla antes de firmar órdenes ejecutivas en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 19 de septiembre de 2025, ante la mirada del secretario de Comercio, Howard Lutnick (izq.). El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes una orden ejecutiva que crea un programa de residencia gold card con una tarifa de 1 millón de dólares para particulares y 2 millones para patrocinios corporativos. Creo que será un éxito rotundo, declaró Trump a la prensa. (Foto de Mandel NGAN / AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla antes de firmar órdenes ejecutivas en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 19 de septiembre de 2025, ante la mirada del secretario de Comercio, Howard Lutnick (izq.). El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes una orden ejecutiva que crea un programa de residencia "gold card" con una tarifa de 1 millón de dólares para particulares y 2 millones para patrocinios corporativos. "Creo que será un éxito rotundo", declaró Trump a la prensa. (Foto de Mandel NGAN / AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON - El presidente estadounidense Donald Trump firmó el viernes una orden ejecutiva que crea un programa de residencia "tarjeta dorada" que costará un millón de dólares para individuos y dos millones en caso de ser patrocinado por una empresa.

El mandatario anunció también que las empresas que quieran contratar a trabajadores extranjeros muy cualificados mediante la visa H-1B, como los del sector de alta tecnología, deberán desembolsar cada año 100.000 dólares, en lugar de los 1.000 dólares actuales.

Lee además
El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
TENSIONES

Trump niega conversaciones para un cambio de régimen en Venezuela
Foto creada con la imagen del presidente Donald Trump y su par Xi Jinping.
DIáLOGO TELEFóNICO

Trump afirma que él y Xi Jinping "progresaron" en el acuerdo de TikTok

"Creo que va a ser tremendamente exitoso", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval, en alusión a esa "tarjeta dorada", que hace parte de su política de incentivar el empleo de calidad en Estados Unidos.

"Mediante un pago de un millón de dólares al Tesoro de los Estados Unidos, o si una corporación los está patrocinando, dos millones, [esos aspirantes] tendrán acceso a un tratamiento acelerado de visas como parte de este nuevo programa de Tarjeta Dorada", dijo Will Scharf, asistente de Trump.

Junto al mandatario había una pancarta dorada, en forma de tarjeta de crédito tamaño gigante, con su foto en pleno centro.

"Permiso de trabajo"

Las visas H-1B tienen una duración determinada, inicialmente de tres años, prorrogables hasta seis años, para extranjeros patrocinados por un empleador.

Desde su primer mandato, Trump ha mostrado su intención de limitar esos permisos de trabajo para priorizar a los trabajadores estadounidenses.

El número de solicitudes de visas H1-B ha aumentado significativamente en los últimos años y llegó a un pico de aprobaciones en 2022 bajo la presidencia del demócrata Joe Biden.

En contraste, el pico de rechazos se registró en 2018, durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca.

Estados Unidos aprobó aproximadamente 400.000 visas H1-B en 2024, de las cuales dos tercios fueron renovaciones.

India representa alrededor de tres cuartos de los beneficiarios.

Las grandes empresas tecnológicas dependen de trabajadores indios que se trasladan a los Estados Unidos o viajan entre ambos países.

Este anuncio complementa la masiva operación contra la inmigración ilegal en todo el país, que ha recibido grandes fondos aprobados por el Congreso.

Embed

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Juez aplaza demanda de Trump por difamación contra The New York Times

EEUU confirma destrucción de otra "narcolancha" en el Caribe

Guardia Costera de EEUU ha incautado más de 34.000 kilos de cocaína y detenido a 59 presuntos narcoterroristas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023. 
VENEZUELA

EEUU recibe colaboración de jefe de aviación militar de Maduro tras deserción

El cantautor Brett James falleció a los 57 años en un accidente aéreo. 
OBITUARIO

Muere en accidente aéreo el compositor Brett James, ganador del Grammy

El pleno de la Comisión de Miami-Dade.
TU DINERO

Miami-Dade aprueba presupuesto de $12.9 mil millones tras maratónica sesión

Sede del Ministerio Público de la Fiscalía que ejerce el control del proceso judicial en Venezuela.
EVALUACIÓN

Misión de la ONU: sistema judicial de Maduro facilita y encubre violaciones de derechos humanos

El secretario de Salud de EEUU, Robert F Kennedy Jr, y la Universidad de Miami (UM).
SANCIÓN

Anuncian "descertificación" de centro de trasplantes de la Universidad de Miami por fallas sistémicas

Te puede interesar

Chuck Walter (izq) se une a otras personas en apoyo a una resolución a favor del restablecimiento del estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos, el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida. video
CRISIS MIGRATORIA

Gobierno de EEUU pide a la Corte Suprema retirar el TPS a 300.000 venezolanos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
NARCOTRÁFICO

EEUU confirma destrucción de otra "narcolancha" en el Caribe

El despliegue militar del gobierno del presidente Donald J. Trump contra el narcotráfico internacional es el mayor en la historia del país.
SEGURIDAD NACIONAL

El trasfondo de la inédita ofensiva de EEUU contra el crimen organizado

Ernesto Michel Pérez Alvelaes.
"CARNE DE CAÑÓN"

Capturan a tercer cubano en Ucrania y revelan que 20.000 sirven como mercenarios para Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla antes de firmar órdenes ejecutivas en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 19 de septiembre de 2025, ante la mirada del secretario de Comercio, Howard Lutnick (izq.). El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes una orden ejecutiva que crea un programa de residencia gold card con una tarifa de 1 millón de dólares para particulares y 2 millones para patrocinios corporativos. Creo que será un éxito rotundo, declaró Trump a la prensa. (Foto de Mandel NGAN / AFP) video
MEDIDAS

Trump instaura una tarjeta de residencia "dorada". Cuánto cuesta y cómo obtenerla