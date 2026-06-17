EEUU confirma nuevo envío humanitario a Cuba: "Un honor poder apoyar los cubanos de a pie"

La Embajada de Estados Unidos en Cuba destacó un nuevo envío de ayuda humanitaria destinado a comunidades afectadas por el huracán Melissa en el oriente de la isla.
Washington ha reiterado en varias ocasiones su disposición a apoyar al pueblo cubano a través de organizaciones religiosas y humanitarias independientes
La Embajada de Estados Unidos en Cuba destacó un nuevo envío de ayuda humanitaria destinado a comunidades afectadas por el huracán Melissa en el oriente de la isla.
“Un honor poder apoyar los #CubanosDeAPie”, señaló la sede diplomática estadounidense en una publicación en redes sociales, al hacerse eco de la llegada de dos contenedores con alimentos y artículos de higiene distribuidos entre familias vulnerables de esa región, reseña el portal web Marti Noticias.
De acuerdo con información difundida por Cáritas Cuba, la carga arribó la pasada semana al puerto de Santiago de Cuba y forma parte de las entregas que se realizan desde enero como respuesta a los daños ocasionados por el huracán Melissa.
Los suministros serán entregados a familias de las parroquias La Milagrosa, en la ciudad de Guantánamo; Santa Rosa de Lima, en Imías, y San José Obrero, así como a pequeñas comunidades rurales del territorio.
Washington ha reiterado en varias ocasiones su disposición a apoyar al pueblo cubano a través de organizaciones religiosas y humanitarias independientes.
FUENTE: Martí Noticias