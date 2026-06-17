EEUU confirma nuevo envío humanitario a Cuba: "Un honor poder apoyar los cubanos de a pie"

La sede de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba.

La Embajada de Estados Unidos en Cuba destacó un nuevo envío de ayuda humanitaria destinado a comunidades afectadas por el huracán Melissa en el oriente de la isla.

“ Un honor poder apoyar los #CubanosDeAPie” , señaló la sede diplomática estadounidense en una publicación en redes sociales, al hacerse eco de la llegada de dos contenedores con alimentos y artículos de higiene distribuidos entre familias vulnerables de esa región, reseña el portal web Marti Noticias .

MEDIDA EEUU advierte a empresa extranjera por "tráfico de propiedades confiscadas" en Cuba

De acuerdo con información difundida por Cáritas Cuba, la carga arribó la pasada semana al puerto de Santiago de Cuba y forma parte de las entregas que se realizan desde enero como respuesta a los daños ocasionados por el huracán Melissa.

Los suministros serán entregados a familias de las parroquias La Milagrosa, en la ciudad de Guantánamo; Santa Rosa de Lima, en Imías, y San José Obrero, así como a pequeñas comunidades rurales del territorio.

Washington ha reiterado en varias ocasiones su disposición a apoyar al pueblo cubano a través de organizaciones religiosas y humanitarias independientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USEmbCuba/status/2066895323814117730?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2066895323814117730%7Ctwgr%5Ec7323b4561fb4571e8b9c7b1324790618a415abd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.martinoticias.com%2Fa%2Fun-honor-poder-apoyar-los-cubanos-de-a-pie-embajada-de-eeuu-informa-sobre-nuevo-envC3ADo-humanitario%2F468768.html&partner=&hide_thread=false Un honor poder apoyar los #CubanosDeAPie



«Nuevo envío humanitario se distribuye en comunidades de la diócesis de Guantánamo-Baracoa» https://t.co/pCUkyI77GV pic.twitter.com/DaqDPwc4eZ — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) June 16, 2026

FUENTE: Martí Noticias