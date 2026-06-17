miércoles 17  de  junio 2026
AYUDA

EEUU confirma nuevo envío humanitario a Cuba: "Un honor poder apoyar los cubanos de a pie"

Washington ha reiterado en varias ocasiones su disposición a apoyar al pueblo cubano a través de organizaciones religiosas y humanitarias independientes

La sede de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba.

La sede de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Embajada de Estados Unidos en Cuba destacó un nuevo envío de ayuda humanitaria destinado a comunidades afectadas por el huracán Melissa en el oriente de la isla.

Un honor poder apoyar los #CubanosDeAPie”, señaló la sede diplomática estadounidense en una publicación en redes sociales, al hacerse eco de la llegada de dos contenedores con alimentos y artículos de higiene distribuidos entre familias vulnerables de esa región, reseña el portal web Marti Noticias.

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De acuerdo con información difundida por Cáritas Cuba, la carga arribó la pasada semana al puerto de Santiago de Cuba y forma parte de las entregas que se realizan desde enero como respuesta a los daños ocasionados por el huracán Melissa.

Los suministros serán entregados a familias de las parroquias La Milagrosa, en la ciudad de Guantánamo; Santa Rosa de Lima, en Imías, y San José Obrero, así como a pequeñas comunidades rurales del territorio.

Washington ha reiterado en varias ocasiones su disposición a apoyar al pueblo cubano a través de organizaciones religiosas y humanitarias independientes.

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FUENTE: Martí Noticias

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