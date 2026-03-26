Juez federal de Nueva York ratifica la acusación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por narcoterrorismo

Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.).

NUEVA YORK .- En la audiencia de hora y media, el juez federal de Distrito Sur de Nueva York , Alvin Hellerstein, ratificó este jueves la acusación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por cargos de narcoterrorismo, al desestimar la solicitud de los defensores que pidieron la anulación del proceso por una presunta violación del derecho a la defensa de los acusados.

“No voy a desestimar el caso”, aseguró con firmeza Hellerstein al notificar su decisión en la segunda audiencia en la que compareció la pareja que ostentó el poder en Venezuela hasta el 3 de enero, cuando fueron conducidos hasta la justicia estadounidense tras una operación militar para su captura en el país.

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No obstante, el magistrado también dejó sujeto a revisión si el Estado incurrió en alguna actuación ilegal del Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, revocar la licencia que había dado en principio para pagar la defensa de Maduro y Flores con dinero de Venezuela.

El juez explicó su postura para continuar con el proceso. “En este momento, sería un paso tan grave basado en hipótesis que no creo que debamos entrar en ello ahora”, afirmó, mientras manifestantes opositores y seguidores de Maduro permanecían en las afueras del tribunal, según agencias.

Audiencia 2 Maduro Flores peque EFE

Audiencia sobre pago de la defensa

En la audiencia, el juez Hellerstein preguntó en repetidas ocasiones a la fiscalía sobre la disponibilidad de otros activos para cubrir los gastos de la defensa que han sido centro de la controversia judicial y habrían puesto en riesgo el proceso, en una estrategia de los abogados defensores.

El fiscal federal adjunto Kyle Wirshba indicó que “no tenemos nada que agregar en este momento” tras referir que el punto está bajo averiguación.

El juez, entonces, precisó que “lo más probable es que, si existieran tales fondos disponibles, serían susceptibles de decomiso o estarían sujetos a sanciones”, en una alusión indirecta a las licencias de la OFAC a los fondos que manejó el régimen chavista.

Durante el debate, el juez consultó al fiscal sobre la posibilidad de emitir a la OFAC una orden para liberar los recursos sancionados, pero la representación de la fiscalía dijo que la vía legítima para impugnar las sanciones es que Maduro presentara una demanda civil.

Decisiones del juez federal

Según informaciones, el juez dictó dos órdenes de ejecución inmediata acerca de dos puntos sometidos a su consideración por las partes.

Por un lado, decidió, a solicitud de la fiscalía, que elementos de prueba deben estar reservados y terceras personas no tendrán acceso, con el fin de proteger la identidad y la integridad física de testigos que aporten información contra los acusados.

También aprobó una petición de “urgencia” de la defensa de someter a Flores a un examen médico especializado ante reportes de “dolencias cardíacas” que había presentado durante su reclusión en la cárcel de Nueva York.

No se informó, hasta el momento, de una nueva fecha para la audiencia donde se debe dirimir los aspectos judiciales pendientes y las nuevas acciones legales de la defensa en busca de anular el juicio de Maduro y Flores.

FUENTE: Con información agencias, La Patilla, alertas24.com