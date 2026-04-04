Irán ante advertencia de Trump: estrecho de Ormuz "nunca volverá" a ser paso libre de navegación

TEHERÁN. - El régimen de Irán aseguró que el estrecho de Ormuz , que mantiene con cierre parcial desde marzo en medio del conflicto bélico con EEUU e Israel , “nunca volverá” a ser una vía marítima libre de navegación como lo ha venido siendo hasta ahora.

Abbas Goudarzi, portavoz de la presidencia del Parlamento, dijo que “nunca volverá a tener el estatus que tenía antes”, al referirse al libre paso y afirmó que la vía marítima “se ha convertido en una ventaja estratégica” para la seguridad de Irán, según reportes recogidos por una agencia semioficial.

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Sus declaraciones se dieron a conocer horas después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, dio al régimen un plazo de 48 horas para que cumpla el acuerdo de desbloquear el paso de EEUU, Israel y de aliados por esa vía marítima clave para el comercio mundial.

Paralelamente, el portavoz del mando de las fuerzas armadas iraníes, Ebrahim Zolfaghari, anunció que los barcos iraquíes pueden cruzar el estrecho de Ormuz,

"Anunciamos que Irak, nuestro país hermano, no está sujeto a las restricciones que hemos impuesto en el estrecho de Ormuz y que dichas restricciones solo se aplican a los países enemigos", citaron agencias.

Irán ante EEUU

En días pasados Goudarzi informó que en el parlamento se iniciaron los trámites para aprobar leyes que buscan imponer una tarifa de navegación a las embarcaciones que transiten por el estrecho por el que pasa el 20% del comercio de petróleo del mundo.

Este sábado, afirmó que Irán no cederá a las pretensiones de EEUU para reabrir libremente el estrecho.

“El camino de la República Islámica no es ni el compromiso ni la rendición, sino la resistencia para consolidar la posición de Irán en el nuevo orden mundial”, dijo en parte de sus declaraciones.

“La gestión de esta importante vía marítima está en manos de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán, y ningún país tendrá derecho a transitar por ella sin el permiso de Irán, e Irán defenderá esta posición estratégica con todo su poderío militar”, ´puntualizó.

FUENTE: Con información de AFP, EFE, Infobae