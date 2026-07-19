EEUU deja claro que sigue presente en el Caribe y pone el foco en Cuba

Las Fuerzas del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ensayan incursiones marítimas desde un helicóptero HH-60 de la Guardia Costera estadounidense sobre el Caribe, el 28 de diciembre de 2025.

WASHINGTON .- El Comando Sur de los Estados Unido s reafirmó que mantiene las operaciones militares en el hemisferio occidental contra las actividades ilícitas, tras reportar que interceptó un buque petrolero en aguas del Caribe , a través de un mensaje en X

En un video, la unidad de combate al mando del general Francis L. Donovan mostró el operativo de las fuerzas militares y un mapa que hace foco en Cuba , país con el cual mantiene conversaciones de alto nivel bajo presión para un cambio de régimen.

El mensaje, sin embargo, no da detalles acerca del barco ni de su bandera ni de la ruta que tomaría en el Caribe.

EEUU inicio una fuerte presencia militar en aguas del Caribe y del Pacífico desde septiembre de 2025 que atribuyó a su lucha contra operaciones del narcotráfico y con la que ha destruido decenas de embarcaciones sospechosas, muchas provenientes de costas venezolanas, según se informó.

Los operativos estadounidenses condujeron a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, y posterior traslado a la justicia , el 3 de enero de este 2026, bajo cargos de conspiracion de narcoterrorismo.

We can reach you:

The U.S. military remains unwavering in its mission to impose total systemic friction on illicit activity in the Western Hemisphere and defend our homeland.@DeptofWar @SecWar @The24MEU @USMC @USNavy @USAenEspanol pic.twitter.com/88DMlkDcgd — U.S. Southern Command (@Southcom) July 18, 2026

EEUU con el foco en Cuba

“Podemos llegar hasta usted”, advierte el texto del Comando Sur que acompaña el video.

“Las fuerzas armadas de los Estados Unidos mantienen firme su misión de imponer una fricción sistémica total a las actividades ilícitas en el hemisferio occidental y de defender nuestra patria”, añade.

Washington sostiene conversaciones con el régimen de la Habana, luego de duras presiones contra las autoridades comunistas, para llegar a acuerdos de cambios, mientras endurece las sanciones económicas entre ellas el suministro petrolero.

El viernes pasado, el presidente Trump anticipó que Cuba “experimentará muchas cosas” próximamente, luego de comparar la situación política del régimen con la de Venezuela.

“Muchas cosas van a pasar en Cuba durante los próximos, quizá, dos meses, pero no veo que vaya a ser como Venezuela”, dijo el jefe de la Casa Blanca a una cadena de noticias estadounidense, en unas declaraciones terminantes que fueron difundidas el 16 de julio pasado, y a las que La Habana no ha reaccionado.

FUENTE: Con informacion de Comando Sur red X, DLA