Llega a Miami el artista visual contestatario Luis Manuel Otero Alcántara

Luis Manuel Otero Alcántara, a bordo del vuelo con destino a Miami, en la primera imagen conocida de su salida de Cuba tras recuperar la libertad.

Medios de comunicación nacionales e internacionales se dieron cita en la terminal para cubrir la llegada del activista.

Entre abrazos y muestras de emoción, es recibido tras su llegada a tierra de libertad.

El reencuentro entre Luis Manuel Otero Alcántara y Anamely Ramos marcó uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Entre abrazos y muestras de emoción, es recibido tras su llegada a tierra de libertad.

Con la bandera cubana sobre los hombros, Luisma avanza por la terminal aérea al inicio de una nueva etapa de su vida.

Luis Manuel Otero Alcántara hace el gesto de la “L” de libertad al arribar al Aeropuerto Internacional de Miami, donde fue recibido por familiares, activistas y miembros del exilio cubano

MIAMI.- Cinco años después de ser encarcelado por el régimen cubano, Luis Manuel Otero Alcántara llegó este sábado a Miami, donde iniciará una nueva etapa marcada por el exilio y el propósito de continuar su labor en favor de los derechos y las libertades en la isla. El opositor viajó a bordo del vuelo AA-2607 de American Airlines, procedente del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana (HAV), cuyo aterrizaje procedió a las 5:10 p.m. en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

Su llegada ha generado gran expectativa entre familiares, representantes del exilio, líderes opositores, defensores de los derechos humanos y decenas de periodistas que han seguido un acontecimiento de profundo significado político para la comunidad cubana dentro y fuera del país.

Tras completar los trámites de ingreso, el opositor abandona la zona de llegadas de MIA. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

El fundador del Movimiento San Isidro (MSI) abandona la isla después de cumplir íntegramente la condena de cinco años de prisión que le fue impuesta en 2022 y de permanecer durante varios días bajo custodia de la Seguridad del Estado, sin que sus familiares ni allegados conocieran oficialmente dónde se encontraba.

A sus 38 años, Otero Alcántara es considerado una de las voces más influyentes de la oposición cubana contemporánea. Cofundó el MSI, una plataforma surgida en defensa de la libertad de creación y de expresión, y convirtió el arte en una herramienta de denuncia frente a la censura, la represión y la ausencia de derechos fundamentales.

Su activismo lo situó entre los principales objetivos del castrismo y en una de las voces mas perseguidas por la policía política del régimen, señalada durante décadas por organismos internacionales por recurrir a detenciones arbitrarias, vigilancia permanente, interrogatorios, amenazas, restricciones de movimiento y otras formas de hostigamiento contra periodistas independientes, artistas y opositores.

Tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021 fue detenido y posteriormente condenado por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos, en un proceso ampliamente cuestionado por organismos internacionales, que lo reconocieron como preso de conciencia.

El reencuentro entre Luis Manuel Otero Alcántara y Anamely Ramos marcó uno de los momentos más emotivos de la jornada. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Su situación volvió a captar la atención internacional cuando fue retirado de la prisión de Guanajay antes de concluir formalmente su condena. Durante varios días permaneció incomunicado y bajo control de la dictadura, mientras crecían las interrogantes sobre su paradero y se multiplicaban los reclamos para conocer su situación.

La incertidumbre comenzó a disiparse cuando trascendió que realizaba los trámites necesarios para viajar a Estados Unidos. En las semanas previas a su salida se gestionó para él un parole humanitario que permitió concretar el viaje una vez extinguida la sanción. Sin embargo, abandonó Cuba sin haber regresado previamente a su hogar ni recuperar su autonomía dentro del país, una circunstancia que opositores, entidades defensoras de los derechos humanos y personas cercanas a él consideran un nuevo episodio de destierro político. Según su entorno, Otero Alcántara aspira ahora a retomar su vida personal, reanudar sus proyectos creativos y continuar su labor por una Cuba libre desde la diáspora.

Con la bandera cubana sobre los hombros, Luisma avanza por la terminal aérea al inicio de una nueva etapa de su vida. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Tras su llegada a Miami, se prevé que acuda a la Ermita de la Caridad del Cobre para participar en la misa de las 6:30 p.m. De acuerdo con personas cercanas al activista, realizará una ofrenda de acción de gracias y llevará consigo una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre que trasladó desde la isla. La figura, dañada durante los años de encarcelamiento, simboliza para su entorno las heridas que ha dejado la realidad cubana y la esperanza de reconstrucción del país.

En los próximos días sostendrá encuentros con la prensa, organizaciones del exilio, activistas y miembros de la comunidad cubana del sur de Florida. Su propósito, es compartir su testimonio sobre los años de prisión, escuchar a quienes han continuado la lucha desde el exterior, difundir su arte y dialogar sobre el futuro de Cuba.

Luis Manuel Otero Alcántara, a bordo del vuelo con destino a Miami, en la primera imagen conocida de su salida de Cuba tras recuperar la libertad. RRSS

En camino a Miami el líder opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara

Una fotografía compartida en su perfil de Facebook muestra al artista y opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara a bordo del vuelo AA2607 en el que viaja hacia Miami, en lo que constituye la primera imagen conocida de su salida de Cuba tras recuperar la libertad.

La imagen confirma que el fundador del Movimiento San Isidro emprendió viaje a Estados Unidos después de permanecer durante cinco años en prisión, período en el que se convirtió en uno de los rostros más visibles de la represión contra artistas y activistas independientes en la isla.

La salida del creador ocurre luego de intensas gestiones diplomáticas y de varios días de expectativa sobre su paradero, después de que fuera excarcelado y permaneciera bajo control de las autoridades cubanas mientras se completaban los trámites para su viaje.

Está previsto que, una vez en Miami, Otero Alcántara sea recibido por familiares, amigos y miembros del exilio cubano. Entre las actividades agendadas figura una visita este sábado a las 6:30 p.m. a la Ermita de la Caridad del Cobre, donde se celebrará una misa de acción de gracias por su llegada.

El artista fue condenado en 2022 a cinco años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos, entre otros cargos, en un proceso ampliamente cuestionado por organizaciones internacionales de derechos humanos, que lo consideraron un preso político.

Su llegada a Estados Unidos marca el inicio de una nueva etapa, aunque su salida también reaviva el debate sobre la práctica del régimen cubano de liberar a opositores bajo la condición de abandonar el país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Las Americas (@diariolasamericas)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mag Jorge Castro (@magjorgecastro)