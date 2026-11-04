miércoles 4  de  noviembre 2026
RECUPERACIÓN

EEUU destina 150,000 dólares para formar estudiantes venezolanos en ingeniería sísmica

John Barrett dijo que este aporte forma parte de la apuesta de Estados Unidos por invertir en el “talento venezolano” y en la “recuperación económica bajo el plan de tres fases”

El cable submarino pasa por las costas de La Guaira, Venezuela, que muestra embarcaciones en el mar frente a los escombros de edificios destruidos por los terremotos. (EFE)

El cable submarino pasa por las costas de La Guaira, Venezuela, que muestra embarcaciones en el mar frente a los escombros de edificios destruidos por los terremotos. (EFE)

EFE
Por Valeria Montero

CARACAS.- Estados Unidos otorgó una subvención de 150,000 dólares a la empresa global de ingeniería Miyamoto International para apoyar en la preparación de estudiantes venezolanos en ingeniería sísmica, infraestructura y prevención de desastres, informó este miércoles la embajada estadounidense en Caracas.

“El Departamento de Estado otorgó una subvención de $150,000 a Miyamoto Global Disaster Relief para apoyar la colaboración entre la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Estatal de Arizona. Este proyecto capacitará a estudiantes venezolanos en ingeniería sísmica, infraestructura resiliente y prevención de desastres”, dijo el encargado de negocios estadounidense, John Barrett, en X.

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Barrett añadió que este aporte forma parte de la apuesta de Estados Unidos por invertir en el “talento venezolano” y en la “recuperación económica bajo el plan de tres fases” del presidente Donald Trump (estabilización, recuperación y transición).

Estados Unidos ha sido uno de los países que más ha apoyado a Venezuela después del doble terremoto del 24 de junio, según datos de la ONU.

El pasado septiembre, Venezuela firmó un contrato con Miyamoto International para la remoción de unos tres millones de toneladas métricas de los escombros generados por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5.

El ingeniero japonés Miyamoto, CEO de Miyamoto International, calculó que el 30% de esos escombros eran reutilizables.

Aseguró que materiales como el acero y el metal son aprovechables; mientras que el concreto se puede utilizar en construcción de caminos, calles y rutas.

Miyamoto destacó que las nuevas edificaciones en La Guaira deben contar con inspecciones y seguimientos rigurosos de los inspectores de construcción durante las diferentes fases

El contrato también contempla el “intercambio de conocimientos técnicos, el fortalecimiento de los estándares de construcción en el país y la implementación de protocolos avanzados para la prevención de desastres y la protección de la población”, según informó entonces el ministerio de Comunicación venezolano.

Los sismos dejaron al menos 6,509 muertos, 14,239 viviendas con afectaciones moderadas y 11,001 viviendas con daños graves, según el último balance oficial, publicado el 24 de agosto, cuando se cumplieron dos meses de la tragedia.

Desde esa fecha, las autoridades no han actualizado el número de víctimas fatales como tampoco han informado sobre el número de personas desparecidas, que datos privado la ubican entre 40,000 y 50,000.

El 24 de octubre, se divulgaron datos del Servicio Geológico de EEUU que determinaron que las víctimas mortales por los eventos sísmicos ascenderían a 53,000 fallecidos.

FUENTE: Con información de EFE/El Diario/Efecto Cocuyo

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