jueves 10  de  septiembre 2026
AERONAÚTICA

En el principal aeropuerto de Venezuela operan 19 aerolíneas, tras habilitación por terremotos

Dentro de las compañías internacionales operativas en el mayor aeropuerto de Venezuela están la estadounidense American Airlines, Iberia y Copa Airlines

Pasajeros hacen fila durante la reapertura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela, el 1 de septiembre de 2026, tras haber sufrido daños a causa de los terremotos gemelos del 24 de junio.

Pasajeros hacen fila durante la reapertura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela, el 1 de septiembre de 2026, tras haber sufrido daños a causa de los terremotos gemelos del 24 de junio.

AFP
Por Sofía Nederr

CARACAS.- En el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, operan un total de 19 aerolíneas, 11 internacionales y 8 nacionales, en terminales temporales tras su habilitación luego de los dos terremotos que vivió Venezuela el pasado 24 de junio. El aeropuerto está ubicado en el estado La Guaira, que fue decretada Zona de Desastre de los sismos que dejaron más de 6.500 fallecidos.

El ministro de Transporte, Francisco Garcés, informó en sus redes sociales el restablecimiento del 49 % de las operaciones nacionales y 46 % de las internacionales.

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Garcés también dijo que hubo un incremento "en 8 % del ingreso de contenedores a la nación, y un 10 % de entrada y atención del volumen de carga con respecto al año pasado, destacando la operatividad del Puerto de La Guaira".

De acuerdo con la estatal Agencia Venezolana de Noticias, los terminales temporales tienen una capacidad para un total de 2.168 personas, 720 de ellas en el área de salidas internacionales y 496 en el de llegadas. El aeropuerto de Maiquetía fue reabierto el 1 de septiembre.

Hace una semana, la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela y de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, señalaron a EFE que entre las compañías internacionales actualmente operativas se encuentran españolas Air Europa, Iberia y Plus Ultra, la estadounidense American Airlines, la panameña Copa Airlines, la colombiana Avianca, LATAM Colombia (filial de la chilena LATAM Airlines) y la brasileña GOL.

Las terminales habilitadas tienen climatización, wifi, zonas de espera, máquinas expendedoras, baños, servicio médico, estaciones de carga y rampas para pasajeros con movilidad reducida.

Antes de los terremotos, este aeropuerto operaba 112 vuelos diarios, distribuidos en 56 llegadas y 56 salidas.

Vuelos humanitarios

Después de los terremotos de junio, la principal la terminal aérea operó únicamente para vuelos humanitarios, para lo cual Estados Unidos apoyó a las autoridades venezolanas con asistencia técnica y logística.

La principal pista de aterrizaje quedó parcialmente dañada por los sismos.

El 5 de agosto fueron reactivados los vuelos de carga. El Gobierno interino de Delcy Rodríguez decidió desviar los vuelos a otras terminales aéreas con menor capacidad en Valencia, Maracay y Barquisimeto, al oeste de Caracas, así como Barcelona, al este de la capital.

De acuerdo al Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM), las terminales cuentan con climatización, wifi, zonas de espera, máquinas expendedoras, baños, servicio médico, estaciones de carga y rampas para pasajeros con movilidad reducida.

FUENTE: Con información de EFE/AFP

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