EEUU pausa citas para visados de inmigrante en todo el mundo, ¿cuál es la causa?

WASHINGTON — La administración del presidente Donald Trump ha pausado temporalmente las citas para solicitar visados de inmigrante en todo el mundo, por la necesidad de entrenar a su personal consular sobre nuevos procedimientos, informó este miércoles un portavoz del Departamento de Estado.

La nueva medida busca endurecer los procedimientos para determinar quién podría ingresar a EEUU, bajo el argumento de que la inmigración es un asunto de interés nacional.

Industria lucrativa EEUU crea grupo de trabajo para prevenir el turismo de nacimiento y revoca más de 600 visas

"Mientras trabajamos en acomodar esta formación a fondo, las citas de servicios de visado serán ajustadas", indicó un portavoz del Departamento de Estado, que no aclaró cuándo se reanudarán esos servicios.

"Cuando hay cambios en las citas para entrevistas de visados, las embajadas y consulados comunican cualquier cambio directamente a los solicitantes", indicó el portavoz, algo que coincide con los mensajes que han comenzado a recibir solicitantes de visado en todo el mundo con suspensiones de citas ya programadas.

El entrenamiento está relacionado con nuevos procedimientos para asegurarse de que los receptores de esos visados no suponen un cargo a las arcas públicas y "no se convierten en dependientes de los beneficios públicos de Estados Unidos que necesitan los estadounidenses que califican para ello".

Entrenamiento

Según el Departamento de Estado, esta nueva formación para funcionarios y empleados consulares comenzó a principios de agosto a nivel "mundial", por lo que esas cancelaciones temporales se aplican por igual en toda la red de consulados de Estados Unidos.

Según otra fuente citada por el Washington Post, las citas para obtener visados de inmigrante han sido canceladas desde el lunes hasta el final de este mes de agosto.

El material formativo fue puesto a disposición de los consulados después de que un juez federal declarara ilegal el veto a los visados a ciudadanos de 75 países, por el riesgo que ve la Administración del presidente Donald Trump de que personas de estas naciones sean admitidas dentro de Estados Unidos y recurran a subsidios públicos.

Revocación de visas de turismo y negocios

El Gobierno Trump anunció este martes que iba a revocar los visados B-1 y B-2 (de turismo y negocios) a miles de personas que recurrieron a ellos para posteriormente solicitar asilo en el país tras ingresar legalmente en el mismo.

"Estamos coordinando con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar y revocar las visas de no inmigrante de extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes temporales, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí permanentemente", indicaron a fuentes del Departamento de Estado.

La Casa Blanca dijo en una publicación en X que está preparada para revocar "hasta 200.000 visas", que se verían afectadas, y afirmó que sería la "mayor revocación masiva de visas de la historia".

Del mismo modo, en su cruzada contra la inmigración, la Casa Blanca quiere elevar los requisitos para obtener el visado de trabajo H-1B y demandar que los empleadores que lo usen para atraer trabajo cualificado paguen más de 100.000 dólares al año para su renovación.

FUENTE: Con información de EFE