miércoles 2  de  septiembre 2026
Trump

Trump afirma que EEUU está listo para atacar a Irán "en cualquier momento"

"Anoche destruimos mucho más que su radar. Fue un ataque muy contundente, y estamos preparados para lanzar otro en cualquier momento", dijo Trump

Aviones de guerra electrónica E/A-18G de la Marina de EEUU patrullan los cielos sobre Medio Oriente mientras EEUU continúa haciendo cumplir el bloqueo contra Irán.

Aviones de guerra electrónica E/A-18G de la Marina de EEUU patrullan los cielos sobre Medio Oriente mientras EEUU continúa haciendo cumplir el bloqueo contra Irán.

@CENTCOM
Dos aviones de combate F-16 de la Fuerza Aérea de EEUU patrullan los cielos sobre Medio Oriente.&nbsp;

Dos aviones de combate F-16 de la Fuerza Aérea de EEUU patrullan los cielos sobre Medio Oriente. 

@CENTCOM
Por Julián Varela

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo el miércoles que Estados Unidos está listo para atacar de nuevo a Irán después de los intensos bombardeos en todo el país que dejan al menos 19 muertos.

"Anoche destruimos mucho más que su radar. Fue un ataque muy contundente y estamos preparados para lanzar otro en cualquier momento", dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval, señalando que Washington ha dejado sin radares a Irán y recalcando que mantiene el "control" sobre el estratégico paso de Ormuz.

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Trump afirmó este miércoles que el último ataque lanzado por el Ejército estadounidense contra Irán ha sido "duro" y ha destruido nuevos equipos militares, y aunque amenazó con nuevos ataques militares, vaticinó que la ofensiva norteamericana no se prolongará en el tiempo.

"Anoche les dimos un duro golpe. Destruimos todo el nuevo equipamiento que intentaban instalar a lo largo del estrecho de Ormuz", afirmó el dirigente estadounidense en declaraciones desde la Casa Blanca sobre el último intercambio de ataques con la República Islámica.

El arma nuclear

Ante los periodistas, Trump volvió a insistir en que su objetivo principal es que Irán no pueda desarrollar un arma nuclear "en cuanto esto termine", en referencia a la guerra. "Lo cual no creo que tarde mucho más. No sé cuánto más podrán aguantar, pero, sea lo que sea, no importa", añadió sobre el plazo que maneja sobre su ofensiva en Irán.

De todos modos, el jefe de la Casa Blanca rechazó que las elecciones de medio mandato —conocidas como 'midterms' y previstas para noviembre, en las que se renovará el Capitolio estadounidense— le afecten en su cálculo en Irán.

"A mí no me afecta la elección. En primer lugar, yo no me presento, pero mi partido sí lo hace y voy a ayudar a mi partido. Pero creo que mi partido respeta el hecho de que no lo permitamos", dijo sobre las aspiraciones nucleares de Teherán, cuando la guerra supera los seis meses.

FUENTE: Con información de Europa Press y AFP

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