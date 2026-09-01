martes 1  de  septiembre 2026
POLÍTICA

Senador mexicano niega acusaciones de narcotráfico y descarta ser testigo protegido de EEUU

“Nunca he sido narco nada”, aseguró el senador Enrique Inzunza Cázarez. El político reapareció en público tras más de 100 días de la acusación de EEUU

El senador mexicano Enrique Inzunza Cázarez rechazó las acusaciones de EEUU por narcotráfico. Denunció una feroz campaña de calumnias y diatribas

El senador mexicano Enrique Inzunza Cázarez rechazó las acusaciones de EEUU por narcotráfico. Denunció "una feroz campaña de calumnias y diatribas"

Cuenta de Enrique Inzunza en X
Por Sofía Nederr

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador mexicano Enrique Inzunza Cázarez, señalado por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico, descartó el lunes servir como testigo protegido de EEUU en medio del escándalo en el que hay otros nueve acusados, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

En una rueda de prensa, el político respondió con un rotundo "no" al ser consultado ante la posibilidad de recibir beneficios por cooperar con la justicia estadunidense. Insunza Cázarez reapareció en público tras 124 días después de la acusación.

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Rechazó que pueda ser considerado un “narcolegislador”.

“Nunca he sido narconada, ni narcobibliotecario, narcotaquero, ni narcomagistrado ni narcolegislador”, declaró el senador. Hace una semana anunció que renunciaba a la bancada del oficialista partido Morena.

También negó conocer personalmente a Joaquín "el Chapo" Guzmán o a Ismael "el Mayo" Zambada, líderes del Cártel de Sinaloa.

"Se les acusa de haberse asociado con el Cartel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos", anunció el Departamento de Justicia en abril pasado, al informar de la acusación contra 10 mexicanos.

El Cártel de Sinaloa es uno de los seis grupos mexicanos de narcotráfico designados como organizaciones terroristas por el presidente estadounidense Donald Trump.

En sus declaraciones, el senador consideró como “un instrumento de guerra judicial” el señalamiento del Departamento de Justicia estadounidense. Expresó que no se ha presentado ninguna prueba en su contra y recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) de México abrió una investigación propia.

En tal sentido, Inzunza Cázarez refirió que aunque tiene fuero constitucional y la prerrogativa de no acudir a citaciones, compareció voluntariamente y lo hará nuevamente cuando sea requerido. Agregó: "Soy abogado de mí mismo".

A su vez, dijo que no teme ir a la cárcel: "No tengo absolutamente nada que ver, ningún temor". Aseveró que tiene las cuentas bloqueadas por la investigación en su contra. “Siguen congeladas, estoy precisamente en el proceso de defensa. Que no tengo ninguna duda, todos mis ingresos, no tengo un solo peso que no sea producto de un depósito, de una transferencia que haya recibido yo por concepto del pago de mi trabajo como servidor público”, afirmó.

El senador de 54 años aseveró que, desde hace más de cuatro meses, enfrenta una “embestida mediática” de “calumnias” y “diatribas”.

Por otra parte, defendió al gobernador con de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien refirió como un hombre honorable. Confirmó que asistió el 21 de agosto al Palacio de Gobierno de Sinaloa para visitar a Rocha luego de que retomó por unas horas sus funciones.

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, resolvió separar del cargo definitivamente al gobernador 32 horas después de que el político se reincorporara.

Renuncia a Morena

El 27 de agosto, Enrique Inzunza Cázarez renunció al grupo parlamentario del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara Alta, donde continuará como legislador independiente.

"He tomado la decisión de separarme del grupo parlamentario de Morena, para ejercer mi cargo de senador de la República de manera independiente", indicó Inzunza, en una carta dirigida al líder oficialista en el Senado, Ignacio Mier.

Dejó entrever entonces que los señalamientos en su contra estarían relacionadas con sus denuncias desde el Senado sobre una presunta intervención de agentes de la CIA en Chihuahua, en supuesto contubernio con autoridades estatales, incluida la gobernadora opositora María Eugenia Campos del Partido Acción Nacional (PAN).

FUENTE: Con información de EFE/AFP/El Financiero

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